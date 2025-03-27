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深圳职业技术大学春季学期“思政第一课”开讲

2025年03月27日13:32 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月27日电 （记者林露）近日，深圳职业技术大学党委书记杨欣斌，党委副书记、校长许建领分别为2024级学生讲授春季学期“思政第一课”，引导青年学子胸怀强国之志、锤炼强国之技、勇建强国之功。

深圳

深圳职业技术大学党委书记杨欣斌为学生授课。学校供图

杨欣斌以“百年未有之大变局视野下的深职青年担当”为主题，为电信学院2024级学生授课。他举例讲到，面对复杂的国内外局势，中国以“九个一”，即通过“一碗米”“一滴水”“一度电”“一颗菜”“一张票”“一片绿”“一片蓝”“一座桥”“一个梦”，交出亮眼的发展成绩单。他还围绕“青年何为”如何破题，提出应“变”之策，鼓励同学们坚定理想信念、磨炼专业技能、掌握先进方法、坚持创新驱动、下沉社会实践、展现高尚人格，保持全面可持续发展。

深圳职业技术大学党委副书记、校长许建领为学生授课。学校供图

深圳职业技术大学党委副书记、校长许建领为学生授课。学校供图

许建领为2024级传媒专业学生讲授“思政第一课”。他紧扣“百年变局下的战略布局、国家战略中的深圳示范、时代使命里的深职担当”逻辑主线，为青年学子讲述了强国建设中深圳勇担“双区”建设使命、打造系列特色高地的生动实践，鼓励大家传承爱国精神、明确责任担当、锤炼看家本领，勇闯创新前沿、扎根产业一线、投身强国伟业，铸就时代新篇。

(责编：崔競文、刘凡)

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