打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

王小梅：推进人才培养供给侧与产业发展需求侧精准匹配

2025年03月27日09:50 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网武汉3月27日电 “高等教育承载着培养担当民族复兴大任的时代新人的使命。提高人才培养质量促进大学生就业，既是攻坚战役，也是长期战略。”2025高等教育人才培养与就业发展研讨会27日在湖北武汉举行，中国高等教育学会原副秘书长、《中国高教研究》主编、中国高等教育学会学术咨询发展委员会委员王小梅在会上谈到。

中国高等教育学会学术咨询发展委员会委员、中国高等教育学会原副秘书长、《中国高教研究》主编王小梅。

中国高等教育学会原副秘书长、《中国高教研究》主编、中国高等教育学会学术咨询发展委员会委员王小梅。

教育部数据显示，2025年应届高校毕业生规模预计达1222万人，同比增加43万人。王小梅表示，高素质创新人才培养和高质量充分就业相互关联、内在统一，贯通于高校立德树人全过程。这个数字背后，折射的是大学生群体走进社会、践行梦想的现实问题，也是当下非常关注的民生议题。

“就业是民生之本，也是高等教育人才培养的出发点和落脚点。”王小梅谈到，当前，新技术、新产业和新业态不断涌现，人才的需求也呈现出多元化、复合化趋势。面对新变化新要求，需要在推动人才培养高质量发展中持续强化就业优先导向，要主动适应并引领产业发展新趋势，优化高等教育人才供给，矫正毕业生供给端与企业需求端的结构性错位，持续增强与社会需求的匹配度。

产教融合是提升人才培养适配度、破解高等教育育人质量与就业质量结构性矛盾的关键路径。王小梅表示，在数字化转型背景下，对于高等教育而言，应创新产教融合模式，加速建设产教融合数字化平台，突破传统校企合作的表层对接模式，通过构建“教育链-产业链-创新链”深度融合的育人生态，实现人才培养供给侧与产业发展需求侧的精准匹配。

“促进大学生就业是一项系统工程，需要政府、高校、企业和社会各界共同努力，创新体制机制。”王小梅认为，对于高校而言，要结合区域发展实际，以国家战略需求为牵引，瞄准国家急需的前沿技术和新兴业态，着力培养前沿学科人才、多学科交叉的复合型人才。同时，要做到领先时代需求，提前布局专业配置，优化学科专业动态调整机制和人才培养模式，完善人才需求预测预警机制，力求人才培养与地方经济发展节奏相协调，实现同频共振。（李依环、实习生曲家谊）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部