人民网武汉3月27日电 “高等教育承载着培养担当民族复兴大任的时代新人的使命。提高人才培养质量促进大学生就业，既是攻坚战役，也是长期战略。”2025高等教育人才培养与就业发展研讨会27日在湖北武汉举行，中国高等教育学会原副秘书长、《中国高教研究》主编、中国高等教育学会学术咨询发展委员会委员王小梅在会上谈到。

中国高等教育学会原副秘书长、《中国高教研究》主编、中国高等教育学会学术咨询发展委员会委员王小梅。

教育部数据显示，2025年应届高校毕业生规模预计达1222万人，同比增加43万人。王小梅表示，高素质创新人才培养和高质量充分就业相互关联、内在统一，贯通于高校立德树人全过程。这个数字背后，折射的是大学生群体走进社会、践行梦想的现实问题，也是当下非常关注的民生议题。

“就业是民生之本，也是高等教育人才培养的出发点和落脚点。”王小梅谈到，当前，新技术、新产业和新业态不断涌现，人才的需求也呈现出多元化、复合化趋势。面对新变化新要求，需要在推动人才培养高质量发展中持续强化就业优先导向，要主动适应并引领产业发展新趋势，优化高等教育人才供给，矫正毕业生供给端与企业需求端的结构性错位，持续增强与社会需求的匹配度。

产教融合是提升人才培养适配度、破解高等教育育人质量与就业质量结构性矛盾的关键路径。王小梅表示，在数字化转型背景下，对于高等教育而言，应创新产教融合模式，加速建设产教融合数字化平台，突破传统校企合作的表层对接模式，通过构建“教育链-产业链-创新链”深度融合的育人生态，实现人才培养供给侧与产业发展需求侧的精准匹配。

“促进大学生就业是一项系统工程，需要政府、高校、企业和社会各界共同努力，创新体制机制。”王小梅认为，对于高校而言，要结合区域发展实际，以国家战略需求为牵引，瞄准国家急需的前沿技术和新兴业态，着力培养前沿学科人才、多学科交叉的复合型人才。同时，要做到领先时代需求，提前布局专业配置，优化学科专业动态调整机制和人才培养模式，完善人才需求预测预警机制，力求人才培养与地方经济发展节奏相协调，实现同频共振。（李依环、实习生曲家谊）

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