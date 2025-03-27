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技能照亮前程 劳动创造未来

2025年03月27日09:21 | 来源：光明日报
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原标题：技能照亮前程 劳动创造未来

　　 职业技能培训对劳动者提技增收、缓解就业矛盾意义重大。党中央、国务院高度重视职业技能培训工作，2024年印发《关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》，要求健全终身职业技能培训制度。

　　 我国职业技能培训规模庞大，每年约1000万劳动者得到补贴支持。近日，人力资源社会保障部、财政部联合发布《关于实施“技能照亮前程”培训行动的通知》，记者就此采访了人力资源社会保障部职业能力建设司负责人。

　　 据介绍，“技能照亮前程”培训行动是新形势下健全终身职业技能培训制度、开展大规模培训工作的重要抓手和引领，更加聚焦就业岗位挖潜扩容，加大培训和就业协同联动力度，通过项目化显性化方式，突出培训后实现就业、高质量就业的实效性。

　　 培训行动首次创新明确以下举措：一是推进“岗位需求+技能培训+技能评价+就业服务”四位一体的项目化培训模式，为劳动者高质量充分就业赋能，助力实现多劳者多得、技高者多得、创新者多得。二是自下而上摸清行业企业用工需求、劳动者培训意愿，形成动态调整的培训项目，向社会公布技能岗位用工数量、技能要求、培训内容、培训时长、培训方式等。劳动者可以先选定就业目标，再根据自身情况确定培训意向，选择适合自己的培训机构。三是在官方网站、政务服务平台等线上平台设置培训专栏，公开培训信息导航图，为劳动者检索培训信息和自主选择培训提供查询等便捷服务。四是具备条件的可采取“政府补一点、企业出一点、个人付一点”培训费用分担模式，为劳动者提供高质量高层次的培训项目。

　　 为支持引导更多劳动者从事技能工作，本次行动确定了“技能照亮前程”这个主题，积极回应社会关切，努力提高行动的针对性和有效性。一是关于提高针对性，将聚焦就业岗位挖潜扩容，面向有就业和培训意愿的农村转移就业劳动者、离校未就业高校毕业生、登记失业人员、就业困难人员等重点群体，积极开展职业技能培训。引导鼓励企业对技能岗位职工强化培训，促进技能提升。二是关于提高有效性，将围绕康养托育、先进制造、现代服务、新职业等重点领域市场需求和职业技能要求，推行“岗位需求+技能培训+技能评价+就业服务”四位一体项目化培训模式。推动培训和就业协同联动，促进劳动者技能提升、工作稳定、收入增加，形成技能成就未来、技能促进发展的社会心理共鸣。

　　 此外，通知明确了对劳动者参训的支持政策，稳中求进探索创新，保障不同就业阶段的劳动者提升技能。一是统筹用好各类培训资金，差异化给予培训补贴。通过统筹就业补助资金、失业保险基金以及其他渠道资金资源，对重点群体参训予以支持。用好企业职工教育经费等，具备条件的可采取“政府补一点、企业出一点、个人付一点”培训费用分担模式。政府补贴可根据岗位急需紧缺程度、技能等级、实训耗材成本、训后签订劳动合同或工资流水单据等情况上下浮动，实施差异化补贴政策，对培训后一定时间内实现稳定就业的，给予倾斜支持。二是用好用足各类政策，提高培训综合效能。统筹与培训关联度高的扩岗就业、劳务输出等政策，以及对培训后取得相应职业资格证书或职业技能等级证书，符合条件的人员，按规定给予技能提升补贴，形成叠加合力。三是支持打造培训品牌，优化培训资源供给。培育打造有地方优势特色、培训数量大、就业效果好的培训品牌，给予相关政策扶持。将培训项目实施情况作为优质技工院校遴选、高技能人才培训基地和技能大师工作室项目建设等重要考量因素，着力提高培训层次水平。

　　 （记者 邱玥）

(责编：郝孟佳、李依环)

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