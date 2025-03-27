春潮涌动，万物竞发。眼下，在重庆市荣昌区，体教融合不断取得新成果。在重庆市荣昌区后西小学的操场上，篮球赛如火如荼，呐喊声、欢呼声交织成一片；在重庆市荣昌区玉屏实验小学的绿茵场上，同学们在酣畅淋漓地踢足球；在重庆市荣昌中学校，跳自编操、掷实心球等阳光大课间活动丰富多彩……

从教室到操场，荣昌区在体教融合赛道上跑出了“加速度”。作为全国首批全民运动健身模范区，荣昌区坚持将青少年体育事业发展作为重点工作之一，全面实施青少年“强体魄”计划，着力减少青少年体质健康问题，推动体教融合走深走实。

夯实基础，开齐开好体育课

打篮球、踢足球、跳绳……下课铃声响起，重庆市荣昌区联升小学的同学们欢呼雀跃地奔向活动场地，校园里充满了欢声笑语。

多彩大课间、特色体育活动，让学生“动”起来，让校园“活”起来。为深化体教融合，荣昌区坚持开齐开好体育课程，出台《规范教育教学管理十项举措》，明确各学校严格执行国家体育课程标准，不得随意挤占体育课时间，保障学生在校掌握1—2项运动技能。

此外，荣昌区还坚持上好大课间体育课和课后服务体育课，鼓励学校结合自身特色及学生需求，开发乒乓球、羽毛球、武术等多样化体育活动，保障中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时。

特色鲜明，做优做强体育赛事

近年来，荣昌区坚持做优做强体育赛事，积极协办并参与奔跑吧·少年2024年重庆市青少年国际式摔跤锦标赛暨市运会预赛、“千年荣昌·龙舟争渡”端午龙舟赛等众多赛事活动。同时，为擦亮体教融合名片，荣昌区还鼓励各学校打造“一校一品”体育特色项目，定期开展校园田径运动会、举办缤纷体育节等活动，做到“人人有项目、班班有活动、校校有特色”。

赛事活动持续赋能，体教融合不断深化。2024年，重庆市荣昌安富中学校在重庆市柔道冠军赛上斩获11枚金牌，重庆市荣昌中学校在全国啦啦操联赛（重庆站）夺冠，重庆市荣昌初级中学在重庆市青少年拳击冠军赛中勇夺2金2银1铜。

创新求变，抓实抓细体育改革

体教融合，离不开创新改革。对此，荣昌区坚持抓实抓细体育改革，打造“温暖棠城”家校社协同育人教联体，组织家长、学生、社区志愿者参与荧光夜跑、假期乐跑、亲子远足等活动。荣昌区还不断创新方式方法，对部分学生建立档案进行针对性训练，打造“运动积分银行”等模式，引导学生养成持续运动的良好习惯。

数据来源：中共重庆市荣昌区委宣传部

《 人民日报 》（ 2025年03月27日 16 版）

(责编：郝孟佳、李依环)