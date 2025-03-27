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用好“减压阀”  成长添活力（体坛观澜）

孙龙飞
2025年03月27日08:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　随着各地心理健康门诊频频出现青少年的身影，这一群体的心理健康问题引发人们担忧。各地中小学纷纷开出体育“药方”，取得一定成效。

　　一次次酣畅淋漓的亲子篮球赛，抚慰着成长的烦恼；一场场趣味游戏，舒展了小小少年的眉头，让他们更加悦纳自我……实践表明，体育运动不仅是强身健体的途径，更是增强青少年心理韧性的良方。

　　数字时代，体育运动对心理的修复作用颇为有效。调研数据显示，每周参与3次及以上中等强度体育活动的青少年，电子产品成瘾的发生率显著降低。走进户外，在阳光下运动，不仅能保护视力、提神醒脑，还能获得愉悦感。

　　如今，体育教育越来越科学，“以体强心”的理念日益得到重视。上海一所学校将抗压训练融入障碍跑项目中，当学生在跨栏时跌倒，老师不再简单催促“快起来”，而是引导他们调整呼吸，学会把挫折感转化为继续前进的动力。在运动中学会情绪管理、自我调节，有助于降低心理问题的发生概率。

　　“班班有比赛、人人都参与”，集体运动所营造的协作共赢场景，还能加强人与人之间的联结。当孩子们在球场上学会处理冲突，在接力赛中理解责任，在互动中加深友谊，成长的旅途将留下更多难忘故事。

　　我们欣喜地看到，体育运动正成为越来越多青少年的“减压阀”。用强健的体魄甩掉“脆皮人”的标签，用乐观的心态消解郁闷，他们将更好地把握住人生的方向盘，拥有更幸福和美的生活。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月27日 16 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

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