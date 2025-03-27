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如何通过体育课促进同伴关系（小贴士）

魏高峡
2025年03月27日08:50 | 来源：人民网－人民日报
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良好的同伴关系可降低青少年的孤独感和抑郁风险，有助于心理健康与学业发展。中小学体育课是促进同伴关系的优质平台，应注意以下几点：

1 关注学生情绪状态。体育课前学生可匿名填写代表不同情绪的贴纸，体育教师根据学生情绪状态，调整教学节奏。比如多数学生标记绿色，表明普遍疲劳、缺乏活力，可以先采用游戏方式激活课堂，然后再开始课程教学；如多数学生标记红色，说明学生情绪紧张，可以采用闭眼数心跳的方式，帮助学生放松并释放压力。

2 提供多种减压工具。体育课可设置10分钟的击打充气墙、集体欢呼等环节，允许学生在情绪激动时安全释放能量；比赛前可设置“冷静角”（让学生深呼吸）、增添减压玩具（如握力器、沙包），降低学生赛前肾上腺素水平，防止因情绪激动引发冲突。

3 建立团队归属感。体育教师可采用每节课随机重组班级内小组的方式，完成学生性别、性格、体质水平差异的互补，并进行“搭桥过河”等活动任务，以此打破社交壁垒，增加同学之间的认同感。

4 加强规则意识。体育老师需在课堂开始前明确活动规则，尤其说明奖惩规则，确保每个学生知道能做什么、不能做什么，减少因规则不明引发的冲突。

（作者为中国科学院心理研究所研究员，本报记者李硕采访整理）

《 人民日报 》（ 2025年03月27日 16 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

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