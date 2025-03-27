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各地中小学改进体育教育

让年轻一代在运动中强意志、健身心（关注青少年体育）

本报记者  孙龙飞  李  硕
2025年03月27日08:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　北京师范大学实验小学开展跳绳比赛。
　　秦亚鹏摄

　　让孩子们“身上有汗、眼里有光”，是今年全国两会的热门话题。“加强青少年科学健身普及和健康干预，让年轻一代在运动中强意志、健身心”“积极开展学校体育活动，普及心理健康教育，关爱师生身心健康”等内容写进今年的《政府工作报告》，引发广泛关注。

　　——编  者  

　　近年来，青少年心理健康问题日益凸显。各地中小学校积极丰富体育活动内容，发挥体育对强健身心的重要作用。

　　“每天一节体育课”在多地推广，让青少年在运动中舒展身心；飞盘、跑酷等项目走进成都校园，为青少年拓宽体育视野；北京校园体育热持续升温，丰富的班级体育比赛提升了孩子们的运动热情……青少年在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，收获颇多。

　　“孩子们运动流汗的时候，心里其实也在‘排汗’”

　　新学期开学，北京、合肥、上海、深圳等地的多所中小学将每天一节体育课设为标配，并将课间从10分钟延长至15分钟。在安徽省合肥市青年路小学的一堂体育课上，学生们正进行跳绳比赛。几轮比拼后，孩子们脸蛋红扑扑的，额头冒汗，成绩一次比一次好。

　　体育课天天见，给这所学校带来不小变化。自去年秋季学期实行每天一节体育课以来，该校学生的体质健康测试优良率提升了9%，近视率下降了3.84%。“参与标准定量的体育运动后，孩子们不仅身体棒棒的，也在一定程度上释放了情绪。”该校校长蔡敏表示，“孩子们运动流汗的时候，心里其实也在‘排汗’，他们的笑容更多了。”

　　近年来，我国中小学校“重智轻体”的现象有所改善，但学生学业压力大、体育锻炼时间少、睡眠不足等问题依然存在，中小学生心理问题屡屡牵动人心。在加快建设教育强国和体育强国的进程中，青少年“身心并重”显得尤为重要。

　　“科学研究表明，体育运动能够促进大脑释放内啡肽等神经递质，有效缓解压力和焦虑，提升人的情绪状态。”全国政协委员、中国首枚冬奥金牌获得者杨扬提出，应深刻认识体育运动的综合价值，充分发挥其在培养学生健全人格方面的作用。

　　重庆市涪陵外国语学校创新课程内容，针对不同体质和兴趣的学生因材施教。减重专项体能课、心理韧性提升训练营等课程受到学生欢迎，得到家长认可；抗挫折训练、球类比赛心理辅导等特色课程也发挥了重要作用。该校校长魏昌龙表示：“学校近3年身心双育成果显著，学生自评‘运动后情绪改善’的比例达到94%。”

　　体教深度融合，促进了学生体质与心智共同成长，也为校园体育工作带来启示。中国科学院心理研究所研究员魏高峡认为，将体育课安排在上午第一节课，有助于激发学生的创新性思维，提升其学业表现。

　　“好的体育教育犹如阳光雨露，既强健体魄，也润泽心灵”

　　在森林里上体育课是什么感觉？“鲜！”有学生大声喊出答案。

　　湖南省长沙市雨花区砂子塘天华小学校长欧阳爱湘介绍，学校将森林体能课设在湖南省植物园，每月一次，学生们在绿意盎然中奔跑、跳跃，十分惬意。“好的体育教育犹如阳光雨露，既强健体魄，也润泽心灵。”欧阳爱湘说。

　　“要多鼓励孩子们到阳光下锻炼。”教育部基础教育质量监测中心体育与健康组组长、北京师范大学教授李佑发表示，每周进行1至2次户外绿地体育活动，可以显著减少青少年的抑郁和焦虑情绪。

　　兴趣是最好的老师。在陕西省西咸新区沣西实验学校，星卡制校园乒乓球微比赛火热进行。每个少年口袋中有一张星卡，赢球场次达标后可以升级。看着卡片上乒乓球奥运冠军的照片，六年级学生刘洋说：“榜样的力量激励着我，希望我每天都进步一点！”

　　在山东省青岛西海岸新区弘德学校，校园打卡万步行、亲子共跳一根绳、“快乐周四”社团日等活动持续开展，体育锻炼已充分融入师生的日常生活。该校校长徐全宝表示：“近两年，被特色高中录取的学生人数连续刷新纪录，多名跳绳、空手道市级冠军以优异成绩考入重点高中，学校师生的精气神提升不少！”

　　武术场上拳脚生风，球场上激情四溢……每逢周末，上海市第十五中学校园里人头攒动。该校整合资源，围绕足球、篮球、网球、羽毛球、乒乓球、跆拳道等项目打造周末营，供本校及周边学校的学生和家长免费参与，目前已为2000多人次提供服务。

　　“越来越多的学生从‘要我练’向‘我要练’转变。”全国政协委员、中国奥委会副主席周进强表示，要不断挖掘学生的运动天赋，帮助他们掌握运动技能、养成终身运动的习惯，以健康的身心拥抱生活。

　　“在比赛中学会面对输赢，这是宝贵的人生观教育”

　　“节奏很好！”“坚持住！”“不要断！”北京师范大学实验小学操场上热闹非凡，跳绳比赛如火如荼。全校所有班级参加、超1800人次积极参赛，多名学生在多个项目中刷新学校纪录。

　　跳绳比赛是该校的传统特色活动，学生们为此训练了好几个月。三年级学生孙吴潼赢得比赛后，与同学们拥抱庆祝。“这段时间的努力训练没有白费！”她兴奋地说，“我们都发挥得很好，真的是拧成了一股绳！”

　　“在比赛中学会面对输赢，这是宝贵的人生观教育。”北京师范大学实验小学校长吴建民说，随着天气转暖，全校师生都将积极参与到班级赛中。他一一列举：4月下旬将举办全员运动会，5月启动篮球赛、三对三足球赛和啦啦操展演，6月还有排球赛……“我们希望每个学生都能找到适合自己的体育项目，尽情享受运动带来的快乐。”吴建民说。

　　今年2月，北京市教委与北京市体育局联合印发《关于进一步加强新时代中小学体育工作的若干措施》，其中明确规定：中小学校每学期都要开展至少一场班级联赛。“体育比赛要从少数人参与向全员参与拓展，确保时长和质量。”北京市教委副主任、新闻发言人王攀表示，北京市教委新学期已经制定了班级赛管理办法，并拨付了支持经费，期待各校充分挖掘潜力、精心设计活动，实现“班班有比赛、人人都参与”。

　　“促进青少年心理健康，校园体育赛事有重要作用。”杨扬表示，学生在赛事中互相鼓励、体验成功与挫折，不仅增强了集体荣誉感，更磨炼了他们的意志品质。在她看来，参加校园体育赛事能够促进“以体强心”，彰显了体育的育人功能。

　　“校园赛事的形式需要不断创新，内容也应更加丰富。”李佑发介绍，例如可以让学生担任裁判，允许跨年级、跨班级组队等，“此外，家长也应积极参与孩子的体育生活，家校社携手营造爱运动的氛围，共同呵护青少年健康成长。”

　　《 人民日报 》（ 2025年03月27日 16 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

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