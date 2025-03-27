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北京市顺义区

6名小学生关键时刻沉着应对火情（暖心故事）

本报记者 王 洲
2025年03月27日08:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　前几天，北京市顺义区消防救援支队走进东风小学，为6名小学生举办了一场独属于他们这群救火“小卫士”的颁奖仪式。仪式结束后，少年们激动地回忆起此前的那场火灾。

　　“那天，我和其他5名小伙伴在小区楼下玩，突然闻到刺鼻的焦煳味。原来是小区绿化带的枯草着火了。”今年六年级的王梓铭回忆，“还好我带了电话手表，于是赶紧拨打了119火警电话。”

　　其他5名小学生也没闲着。冯弈涵、王振邕原地观测火情，李函宇、吴俣辰、祝逸轩3人跑向小区值班室，通知物业工作人员前来灭火。

　　听到着火，物业工作人员赶紧提着灭火器奔向起火点。3名同学也每人拿着一个灭火器，紧跟着赶到现场。物业工作人员马志勇说：“当时有风，我们手里的灭火器很快就用完了，火势依然没有得到控制。孩子们拿来的这3个灭火器很关键。”

　　“当时慌不慌？”被问到这个问题，王梓铭表示：“说不慌张不可能，但因为学校平时有火警安全教育，给了我们很大信心。”“这次由外来火源引发的火情虽然令人紧张，但6名少年临危不乱的表现让我们很欣慰，说明消防教育工作很有效果。”顺义区消防救援支队新闻宣传科科长尚超说。

　　这几年，顺义区消防救援支队会同区教育委员会及区内学校，定期在校内外举办消防安全教育活动。既有“开学第一课”的消防知识启蒙，也有走进消防救援站的亲身体验，少年儿童群体的消防安全意识与能力得到有效提升。

　　“下一步，我们还将通过北京市好人好事挖掘宣传统筹协调机制，进一步在全市进行宣传，让好人好事传得更远。”顺义区文明办主任卢海珀说。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月27日 06 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

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