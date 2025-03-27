郑 宇

从专业领域知识问答，到建筑模型质量检测，再到繁琐的成本测算……工程管理领域的“重活难活”，如今可以用DeepSeek来处理。人工智能将更广泛地应用在“设计—施工—运维”的建筑全生命周期管理过程中。

人工智能日渐融入千行百业，建筑行业也不例外。作为高等教育工作者，尤其是专注于建筑、土木等领域的教育工作者，我们必须适应新变化，探索人工智能与教育教学更好融合、与学生成长成才相互促进的新路径。

深化学科专业建设，科学完善课程体系。未来，熟练使用人工智能将成为一项基本能力。但从高等教育的课程设计看，针对不同专业还是要有所侧重。比如，专门从事人工智能研究或与计算机科学有关的专业，人工智能课程就是中心，在课程设置上突出“人工智能+”。而另一些传统专业，还应以专业课为中心，强调“+人工智能”。比如，北京建筑大学针对传统工科专业，构建起“1门人工智能通识必修课+X门人工智能技术基础课+N门人工智能与专业融合课”的课程体系，在坚持以专业课为本的同时合理融入人工智能教育。人工智能很热门很重要，但在课程设置上不能一刀切，必须结合专业特点和教学实际，因专业而异科学安排。

工科教育说到底，还是要面向实际应用，面向生产一线。将人工智能融入教学，不是简单地增加课程，关键要在产学研融合方面下功夫。比如，有的大学提出开展硕博士学位论文评价改革，鼓励以企业产品、应用场景、原创算法等成果作为学位论文替代选项。有的大学通过项目制教学与实战化科研，让学生在智能建造机器人、新能源汽车智能座舱开发等真实场景中直面技术难题。北京建筑大学与企业合作共建“人工智能+研究院”和联合实验室，形成“场景驱动—项目贯通—能力递进”的实践教学体系，将产业需求嵌入人才培养全流程。以人工智能赋能工科教育，不能搞花架子，必须牵住应用这个“牛鼻子”，鼓励学生走出课堂、走近产业、走入生产一线。

当人工智能更广泛融入课堂，不仅对学生是新挑战，对教师也是新课题。我们不能把过去的知识传授给现在的学生，让他们去解决未来的问题。由此而言，师资队伍建设至关重要。一方面我们需要更多人工智能领域的专业教师，另一方面也需要其他学科教师更新思维方式与知识结构，跟上人工智能发展步伐。我们坚信，有优秀的教师，就能更好培养出优秀的学子。

面对日新月异的科技创新、产业创新，教育更要有所坚守。习近平总书记指出“对于学生的启智、心灵的培养和基本的认知能力、解决问题能力的培养，是不能放松的”，强调“教育，不能把最基本的丢掉”。既用好前沿技术、紧跟时代步伐，更坚守立德树人根本任务，促进学生全面发展、健康成长，我们一定能为中国式现代化建设提供坚实人才保障。

（作者为北京建筑大学党委书记）

《 人民日报 》（ 2025年03月27日 05 版）

(责编：郝孟佳、李依环)