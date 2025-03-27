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造就一流人才，高质量推进新型工业化（教育名家笔谈）

付梦印
2025年03月27日08:46 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　作者付梦印肖像画。
　　张武昌绘

　　工业是综合国力的根基、经济增长的主引擎、技术创新的主战场。新时代新征程，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，实现新型工业化是关键任务。加快推进新型工业化，是党中央统筹国内国际两个大局、推进全面建成社会主义现代化强国的重要战略部署，是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇、实现中国式现代化的必然要求。

　　我们要深刻认识高等教育在推进新型工业化进程中的关键使命，切实回答好高等教育要“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题，以学科布局优化为牵引，以高层次人才培养为着力点，系统推进科教融合、产教融合，建立高等教育服务支撑新型工业化的发展机制，在高质量推进新型工业化中展现新作为。

　　瞄准战略需求

　　前瞻布局学科专业

　　学科专业不仅是人才培养的基础平台，也是科技创新的关键支撑。高等教育要勇担教育强国使命，建立国家战略需求牵引的学科专业调整机制，提升人才培养适配性。

　　建设高等教育，学科是龙头。我国已建成世界最大规模的高等教育体系，高等教育整体水平步入世界第一方阵，人口红利逐步向人才红利转变，具备宽广的人才培育基础条件。与时俱进的学科布局是高等教育释放潜力的催化剂。高校要抢抓新一轮科技革命和产业变革重要机遇，深化学院、学科、学位点一体化统筹建设，建立学科动态调整机制，完善以学科建设为龙头，学科、团队、教学、科研、平台“五位一体”协同发力，构建以人为本的投入体系，引育并举提升学科贡献，激发人才动力活力，促进高质量成果产出。

　　我国在日益走向世界舞台中央的过程中，面临诸多“卡脖子”问题，需要快速“突围”。这就需要高等教育及时反应，解决诸多非对称、非平衡的问题。以产业急需的人才、技术为出发点，以成立独立学院、建设科研平台等途径，设立学科发展特区。以一流学科为抓手，集中优势、重点突破、以点带面，对标关键核心指标重点攻坚，提升学科辨识度，助力学科、产业快速发展。

　　我们要认真研判发展趋势和走向，抢占未来竞争制高点，是产业长期立于不败之地的关键。高校要强化系统思维，凝练特色优势方向，主动对接产业需求，进一步强化学科前瞻性、战略性布局，加快推动产业链、创新链、教育链、人才链有效衔接，支撑前沿产业发展，确保我国在产业竞争中的优势地位。

　　强化科研支撑

　　促进产教深度融合

　　高等教育要勇担科技强国使命，聚焦高水平科技自立自强，加强顶层设计，谋划部署重大科技战略，扎实推动科技创新与产业创新深度融合，加速科研成果向育人资源转化，为新型工业化铸就强劲引擎。

　　加快原始创新突破，形成产业竞争先发优势。我们要紧盯基础研究前沿领域和重大科学问题，以学科优化布局为牵引，自由探索与目标导向相结合，全盘谋划、抢抓机遇，营造支持创新、宽容失败、只争朝夕的良好环境，激发科技人员积极性、主动性、创造性，产出前沿基础研究和引领性原创成果的重大突破，培育新方向、新特色，抢占科技制高点，强化产业竞争中的先发优势。

　　聚力关键技术攻关，增加高质量科技成果供给。面向国家重大需求和战略必争领域，实现多项关键核心技术自主可控，为经济高质量发展提供强大的科技支撑。我们要完善全方位科研战略布局体系，加快建强建实“国字号”科研大平台，主动布局建设概念验证、中试验证平台，争取关键技术攻关任务，强化校、企、所科研协同，产出重大创新成果，打造支撑有力、前沿领先、根基深厚的国家战略科技力量。

　　聚焦优质成果转化，深化科技赋能产业创新。我们要围绕国家传统产业转型升级，主动挖掘创造应用场景，强化信息技术的转化应用，大力推进“智改数转网联”，确保产业高端化、智能化、绿色化产生实效。完善政策和服务体系，着力打造高校与科技领军企业、科研机构紧密耦合的创新联合体，发挥各类校、地、企融合创新平台优势，在重点行业产业领域应用一批新技术，转化一批新成果，为加快建设现代化产业体系、加快转化形成新质生产力贡献力量。

　　牢固确立理念

　　勇担人才强国使命

　　在百年奋斗历程中，我们党始终重视培养人才、团结人才、引领人才、成就人才，团结和支持各方面人才为党和人民事业建功立业。高等教育要勇担人才强国使命，要牢固确立“人才是第一资源”的理念，坚持党对人才工作的全面领导，培育更多适应新型工业化需要的创新人才。

　　加快建设国家战略人才力量。高等教育要充分认识加快培养战略科学家、一流科技领军人才和创新团队、青年科技人才对于支撑我国高水平科技自立自强的重大意义，着力培育造就更多科技前沿的开拓者、重大任务的担纲者、科学家精神的示范者。全面保障战略科学家在承担国家重大科研任务、参与国家级科研平台建设等方面发挥更大作用，有意识地发现和培养更多具有战略科学家潜质的高层次复合型人才，形成战略科学家成长梯队。围绕领军人才有组织地组建跨学科团队，给予人才引进专项指标等支持举措，实现“大项目出大成果、大团队育大人才”。

　　着力扩大青年科技人才蓄水池。青年科技人才具有强劲的创新能力和潜力，是科技领军人才的主要后备力量。我们要准确把握青年科技人才独特的成长规律和发展需求，重点关注思想观念、生活状态、科研环境的动态，在科研计划、荣誉奖励、资源投入等方面予以倾斜支持。建立青年人才发展机制，支持青年科技人才挑大梁、当主角，牵头或参与重大科研项目和关键技术攻关，为青年人才铺路架桥，合力造就规模宏大、结构合理的青年科技人才队伍。

　　进一步激发人才队伍创新活力。遵循人才成长规律，坚持长远眼光，强化以人才需求和绩效目标为导向的资源配置方式，建立多元化评价标准。深化科研放管服，打破“撒胡椒面”“平均主义”的资源分配方式，赋予人才更多的技术路线决定权、经费使用自主权等，激活产学研人才交流渠道，不断加强人才发展动力，营造人才想干事、能干事、干成事的政策环境。建立健全责任机制，不唯成果形式和数量，强化过程评价，拒绝“躺平”，构建“能上能下、能进能出”的人才引育和发展体系，提高人才服务的专业化、精细化和科学化水平。

　　传承优良传统

　　培育大批时代新人

　　强化思政引领，传承哈军工优良传统。南京理工大学从抗美援朝的炮火中走来，坚持“强大国防、繁荣祖国”的红色基因始终不变，坚持思政课建设与党的创新理论武装同步推进，强化人才培养的军工底色、工信特色。通过《新生入学第一课》《兵器中国》等形式多样的思政课程，将学校70余年的军工特色资源融入教学全过程，提升学生献身国防意识，激励学生确立“国之所需、吾之所向”的使命担当。深入推进大中小学思想政治教育一体化建设，将理想信念教育贯穿人才培养各阶段，更加突出从国家利益的大政治上看教育，确保党和国家事业后继有人。

　　构建“基础+进阶”课程体系，实现“一人一方案”。以分层分类教学为导向，针对不同专业、不同学生对基础知识的差异化需求，结合学科专业特色建设七大书院，组建由国省级教学名师领衔的教学团队，集体备课、团队授课，实施“大班授课、小班辅导”教学模式。建设以解决真实问题为导向的教学案例库，以通识核心课群带动通识教育与专业教育相互融通，以学科专业导论课群直观建立专业课程体系和知识架构，以学科前沿领航课群将课堂教学搬入企业生产一线，为学生提供个性化学业指导。

　　强化高端人才培养能力。跨学科建设钱学森学院，设立“鼎新创新人才班”，以院士、国家级人才组建导师团队，深化“研学融合”，针对国防科技领域中的“卡脖子”问题，开展未来科技创新领军人才的本硕博贯通式自主培养。探索构建特色国际化人才培养之路，与俄罗斯门捷列夫化工大学共建国际创新实验班，为“培养杰出人才，打造国之重器”添劲蓄能，为全面建成社会主义现代化强国贡献高端人才力量。

　　实践育人为要

　　培养工程创新人才

　　构建“基础—专业—综合—创新”的四层次、递进式、全链条创新实践育人体系。基础实践强化通专衔接，以工程实践课程体系培育学生工程思维和工程意识；专业实践强化创新融入，实施“科研类/竞赛类/专业类”项目引导式实践教学；综合实践强化真题引领，引进企业首席科学家等高层次人才，校企协同培养学生解决复杂真实问题能力；创新实践强化素质发展，以素质发展学分和第二成绩单为牵引，组织学生开展跨学科组队合作，提升创新工程实践能力。

　　提升创新实践资源供给能力。打造国防教育实践基地，将前沿科研成果转化为实践育人优势。围绕探测、控制、发射、毁伤四个方向建设集国防课程综合实践基地、虚拟仿真实训中心、国防科技展示中心、数字化全景教学场景等于一体的“知行合一”多功能实践教学空间，使学生在实践中培养工程思维、激发学习动力。打造大学生创新中心，导入优势学科资源，全员参与、全维度培育、全链条保障、全赛道覆盖，以创基学习区、创思培养区、创能训练区、创资集聚区、创果产出区、创业实践区六大功能区，赋能学生综合创新能力提升。

　　以“四个零距离”提升学生实践创新能力。依托“长三角”智能制造与装备创新港，建设具有示范性的国家卓越工程师学院，打造人才培养特区。以智能兵器与装备学科群为载体，通过实施本硕博一体化培养和高质量教学与制度创新，将国家急需融入学科建设、国防特色融入人才培养、拔尖追求融入教学模式，在核心技术攻关中实现高校与龙头企业、教师与企业员工、学生与科研平台、科学理论与工程实践“四个零距离”，提升学生解决动态、复杂、不确定工程问题的能力，着力培养工程创新人才。

　　拓宽融通路径

　　汇聚各方磅礴力量

　　构建基础公共实践平台体系。构建资源共享、层次丰富、持续发展的实践平台体系，全面支撑学生开展科研训练、毕业设计和课外学术科技竞赛。鼓励学院开展公共基础实验课程教学改革，融入产业急需、研究热点等，不断丰富实验课程资源、创新教学内容和教学方式，强化学生运用基础知识、基本方法和技能分析解决实际问题的能力。

　　构建校企协同项目式育人方式。着力建设校企命运共同体，摸清“卡脖子”技术环节人才需求，构建企业“融专业、融平台、融师资”的产学研合作新机制，加快实现专业培养与产业需求对接，专业课程内容与科研成果对接，教学过程与生产实践对接，引入机器人受控电弧增材、智能切削等真实工程实践问题，立项企业课题开展“真问题+真研究”培养，校企双导师联合指导、联合授课，培养“应用型工程师”，打造南理工特色的服务新型工业化新范式。

　　构建校企对话交流长效机制。通过与相关企业合作设立卓越工程师班和专项奖学金等方式，实施订单式人才培养，通过实施名师、校友、朋辈“三维引领”计划，推动“柔性用才”，精准对接国防行业和工信领域，深入了解企业人才需求，聘请企业首席科学家等高级人才参与指导学校人才培养全过程，精细优化人才能力结构。打通服务新型工业化的育人与用人“最后一公里”。

　　中国式现代化的蓝图已绘就。未来，南京理工大学将继续发扬“哈军工”光荣传统，以教育科技人才为着力点，为国家培养堪当民族复兴大任的时代新人，为深入推进新型工业化、加快发展新质生产力贡献南理工力量。

　　（作者付梦印为南京理工大学校长、中国工程院院士）

　　中国教育学会与本报合作推出

(责编：郝孟佳、李依环)

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