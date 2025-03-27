打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

我国将连续三年开展大规模职业技能培训

2025年03月27日08:42 | 来源：光明日报
小字号

原标题：我国将连续三年开展大规模职业技能培训

　　近日，人力资源社会保障部、财政部联合发布《关于实施“技能照亮前程”培训行动的通知》，健全终身职业技能培训制度，推动开展大规模职业技能培训，支持劳动者以一技之长创造美好前程，实现技能就业、技能成才、技能增收。

　　 通知明确，从2025年起到2027年底，实施“技能照亮前程”培训行动。主要目标是聚焦就业岗位挖潜扩容，面向有就业和培训意愿的农村转移就业劳动者、离校未就业高校毕业生、登记失业人员、就业困难人员等重点群体，积极开展职业技能培训。围绕康养托育、先进制造、现代服务、新职业等重点领域市场需求和职业技能要求，推行“岗位需求+技能培训+技能评价+就业服务”四位一体项目化培训模式，推动培训和就业协同联动，促进劳动者实现高质量充分就业。

　　 通知要求，要适应劳动者需要，摸清就业培训需求；及时发布培训项目，择优确定培训机构；精心组织实施，确保培训质量；提供多样化服务，方便劳动者参加培训；引导企业强化培训，促进岗位技能提升。要统筹用好各类培训资金，差异化给予培训补贴；用好用足各类政策，提高培训综合效能；支持打造培训品牌，优化培训资源供给。（记者邱玥）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部