原标题：我国将连续三年开展大规模职业技能培训

近日，人力资源社会保障部、财政部联合发布《关于实施“技能照亮前程”培训行动的通知》，健全终身职业技能培训制度，推动开展大规模职业技能培训，支持劳动者以一技之长创造美好前程，实现技能就业、技能成才、技能增收。

通知明确，从2025年起到2027年底，实施“技能照亮前程”培训行动。主要目标是聚焦就业岗位挖潜扩容，面向有就业和培训意愿的农村转移就业劳动者、离校未就业高校毕业生、登记失业人员、就业困难人员等重点群体，积极开展职业技能培训。围绕康养托育、先进制造、现代服务、新职业等重点领域市场需求和职业技能要求，推行“岗位需求+技能培训+技能评价+就业服务”四位一体项目化培训模式，推动培训和就业协同联动，促进劳动者实现高质量充分就业。

通知要求，要适应劳动者需要，摸清就业培训需求；及时发布培训项目，择优确定培训机构；精心组织实施，确保培训质量；提供多样化服务，方便劳动者参加培训；引导企业强化培训，促进岗位技能提升。要统筹用好各类培训资金，差异化给予培训补贴；用好用足各类政策，提高培训综合效能；支持打造培训品牌，优化培训资源供给。（记者邱玥）

(责编：郝孟佳、李依环)