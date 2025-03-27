原标题：校外教育培训监管有了新办法

近日，教育部出台《全国校外教育培训监管与服务综合平台应用管理办法》，明确全国校外教育培训监管与服务综合平台（以下简称“全国平台”）功能定位，强调其是全国统一的校外培训公共服务平台，推进大规模应用。

全国平台通过一网（官方网站）三端（家长端App、机构端App和管理端App）为校外培训全流程监管和服务提供技术支撑。

据了解，家长端App主要提供查询、检索、评价等功能，可以在线选课、支付、退费、评价、投诉等；机构端App提供课程上架、统计查看、机构内部管理评价等功能，支持机构智能管理；管理端App提供预收费监管、风险预警、执法监督等功能，助力数智化监管。广大家长学生、培训机构、主管部门等相关方可根据需要通过各大应用商店下载全国平台三端，并通过全国平台官网下载应用手册和操作指引视频，使用相关功能和服务。

“数智化是提升校外培训治理水平的有力手段。”教育部校外教育培训监管司负责人介绍，“全国平台坚持‘应用为王’，致力于提供‘一站式’校外培训监管服务，最大程度为各应用方提供便利服务，其功能设计皆来自各应用方的现实需求。”

使用全国平台是否免费？对此，教育部校外教育培训监管司负责人强调：“家长学生使用全国平台不收取任何费用，培训机构入驻全国平台不收取任何费用，主管部门通过全国平台强化监管服务不收取任何费用。学生家长购买培训机构相关服务的线上支付渠道等有关业务按照金融行业相关规则执行。”

守护家长学生合法权益是全国平台的主要目标。全国平台将从合同、课程、资金等多个角度保障家长学生权益。例如，提供格式合同在线签订服务，保障在全国平台购课家长的权益；展示合规机构的培训课程，帮助家长学生避开无资质、质量难以保证的“黑机构”及培训课程；上线“先学后付”功能，支持家长学生自愿选用“先上课再付费”模式，从源头上避免家长学生资金损失等。

同时，全国平台也将为培训机构提供多方面服务，支持其发挥对校内教育的有益补充作用。据介绍，目前纳入全国平台统一管理的合规机构达12万余家，培训内容不断丰富，培训质量不断提升。

为做好服务保障工作，办法建立了分级服务保障体系，明确服务保障分工，强化服务保障水平。办法还提出，鼓励高校、科研机构、行业企业等社会力量公益支持校外培训监管与服务所需资源、技术和服务，提升校外培训监管服务效能，久久为功支撑“双减”政策走深走实。（记者王轩尧）

(责编：郝孟佳、李依环)