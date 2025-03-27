公开“黑白名单”，支持退费投诉

本报北京3月26日电 （记者丁雅诵）记者从教育部获悉：《全国校外教育培训监管与服务综合平台应用管理办法》近日印发，旨在更好发挥全国校外教育培训监管与服务综合平台服务社会、支撑监管的作用，着力保障家长学生和各方合法权益。

办法明确，全国校外教育培训监管与服务综合平台是全国统一的校外培训公共服务平台，通过一网（官方网站）三端（家长端、机构端和管理端）为校外培训全流程监管和服务提供技术支撑，向社会公开展示培训机构“黑白名单”，支持家长学生在线选课、支付、退费、评价、投诉等需求。目前，纳入全国平台统一管理的合规机构已有12万余家。

办法规定，国务院教育行政部门负责全国平台建设优化和运行维护，完善相关政策及配套文件，制定统一技术标准。省、市、县主管部门负责本区域内全国平台推广应用，将本区域内线上线下培训机构全部纳入全国平台全流程监管。银行等资金监管机构、相关应用方等按统一技术标准适配全国平台，实现数据互联互通。

办法明确，各地教育行政部门应依托全国平台定期抽检培训机构运行情况，将培训机构财务报表、人员材料、订单明细、监管资金动账、工商信息变更等情况作为监测重点。培训机构售课退费、监管资金变动等情况应全部记入全国平台台账，确保可溯源追查。

《 人民日报 》（ 2025年03月27日 07 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)