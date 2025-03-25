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潍坊工程职业学院：深化校企合作 赋能花卉产业发展

2025年03月25日13:31 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月25日电 （记者林露）近日，潍坊工程职业学院与一家企业签署产教融合校企合作协议，双方将围绕建设花卉生产与花艺高水平专业群、共建园艺科技创新中心等进行深度合作，开展新品种培育、标准化栽培、智能园艺装备研发等工作。

潍坊工程职业学院副院长赵凤卿介绍说，近年来，学校主动服务花卉产业转型升级，创新构建“产教融合驱动、科研创新赋能、本土种业突围”的职业教育赋能产业发展模式。今后，学校将持续深化与企业的合作，努力将学校人才资源优势转化成为企业的技术创新和市场竞争优势，将行业企业的新技术资源优势转化成为学校教学科研优势，加力推进产教城协同融合发展。

潍坊工程职业学院科技创新团队为花卉行业从业者作蝴蝶兰杂交选育技术指导。学校供图

潍坊工程职业学院科技创新团队为花卉行业从业者作蝴蝶兰杂交选育技术指导。学校供图

据了解，该校还探索以平台建设促进产需对接，牵头成立全国现代花卉行业产教融合共同体和青州市现代农业产业园产教联合体，与相关科研机构和龙头企业合作，在组培快繁技术等方面实现突破，选育出256个本土适生花卉新品种。

(责编：崔競文、刘凡)

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