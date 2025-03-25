人民网北京3月25日电 窗外，粉红的樱花怒放在枝头；窗内，斑斓的花草盛开在手中。24日，东南大学四牌楼校区春意盎然，该校建筑学院教师兰祥启在网红“樱花教室”带领同学们以樱花为主题进行陶艺体验活动。

活动现场，东南大学的同学们将从校园里捡拾的花花草草，拓印到了瓷盘上，再给纹样着色，中式浪漫圈粉了一大批学生驻足体验。据悉，这次课程还融入了AI（人工智能）元素。

“同学们在AI程序上输入‘樱花+陶艺’字样，教室主屏幕上立马显现各种与之有关的图案。根据AI生成的效果图，3D打印机直接转成三维模型，然后用切片软件生成。大概2小时，我们就可以看到打印出来的樱花主题的花器。”兰祥启表示，AI作为辅助工具运用于艺术创作，降低了试错成本，激发了艺术灵感，降低了创作门槛，让初学者拥有更好的创作体验。

记者了解到，当天，东南大学建筑学院2024-2025级设计成果展在校园同期展出，创新装置与春日美景相得益彰，互为增色。（文/李依环、唐瑭；视频/刘明源、实习生郑爽）

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