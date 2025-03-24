人民网北京3月24日电 （记者孙竞）近日，由中国少年儿童新闻出版总社、人民教育出版社、中国新闻出版传媒集团和共青团北京大学委员会联合主办的“‘恰同学少年’大中小学生共读《世界里的中国》”活动在北京大学举行。

据介绍，该书由北京大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院副院长韩毓海创作，中国少年儿童新闻出版总社与江苏人民出版社联合出版，并入选中宣部2024年主题出版重点出版物。

“认识‘世界里的中国’是数字时代的‘原住民’——青少年的共同课题，而这本书正是为他们破题而作。”中国编辑学会会长郝振省表示，图书将深奥的政治理论与文明传承创造性结合，政治话语转化为文明叙事的能力，不仅为大中小一体化思政教育提供了丰富的素材，还提供了多元化的认识世界的视角。

韩毓海谈到，社会科学研究需要创新，而创新的起点就是以马克思主义为指导，对五千年文明的宝库进行全面的挖掘，将中华文明的伟大智慧与精神更深层次地注入马克思主义，使马克思主义基本原理、中国历史与人民群众日用不觉的价值观贯通起来，夯实马克思主义中国化的历史基础和群众基础。《世界里的中国》正是在世界的视角下，从中华民族五千年形成的博大深厚的中华优秀传统文化讲起，树立中华文明中华民族发展的大逻辑。

活动上，主办单位共同签订了大中小学思政课一体化建设战略合作协议，将进一步加强合作，共同推动思政教育创新发展。来自北京大学、北京大学附属中学、北京大学附属小学的学生进行了现场共读分享，并发起大中小学生共读好书倡议。

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