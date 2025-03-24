3月22日，教育部、人力资源和社会保障部在南京理工大学联合举办“千行万业系列招聘会”春季专场活动启动仪式暨江苏省2025届春季促就业攻坚行动高端装备制造、新兴数字产业专场招聘会。

本次招聘会以“服务新质生产力 校地强链促就业”为主题，现场设置“高端装备制造”“新兴数字产业”“长三角一体化”等专区，到场招聘单位近400家，包括江苏恒立液压有限公司、中天科技集团有限公司、浩鲸云计算科技股份有限公司、南京烽火星空通信发展有限公司、武汉汉江国家实验室、上海卫星工程研究所等相关行业产业重点院所企业，发布岗位1万余个，吸引南京及周边高校超过1万名毕业生参加。

招聘会还设置“AI面试、就业智能问答”体验、简历门诊、征兵入伍、防诈宣传等专区，并同步开展就业创业指导公益巡讲和就业创业政策宣讲会，为毕业生提供精细化就业指导服务。

3月以来，江苏省教育厅等部门及各高校抢抓春季招聘关键期，积极组织用人单位开展招聘活动，围绕不同行业、地区人才需求及困难学生群体就业帮扶，举办线上、线下各类专场招聘活动385场，共提供就业岗位超过17.6万。

“千行万业系列招聘会”是教育部2025届高校毕业生“春季促就业攻坚行动”的重要内容，旨在落实党中央、国务院关于促进高校毕业生高质量充分就业部署，汇聚相关部门、行业协会、用人单位、社会招聘机构等多方资源，挖潜开拓市场化就业岗位，加力加快促就业工作进程。据了解，系列招聘会近期还将举办财经政法专场、文旅行业专场等。

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