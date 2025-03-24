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2025·厦门第二届中国民族音乐周开幕式音乐会举行

2025年03月24日14:40 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月24日电 （记者郝孟佳）近日，2025·厦门第二届中国民族音乐周开幕式音乐会在闽南大戏院举行。

2025·厦门第二届中国民族音乐周开幕式音乐会。学校供图

2025·厦门第二届中国民族音乐周开幕式音乐会。学校供图

“本次音乐周不仅要呈现一场场高水准的音乐会，更要搭建一座连接传统与现代、专业与大众、殿堂与生活的桥梁。”中央音乐学院党委常委、副院长柯扬指出，本届音乐周将以乐为媒、以心为桥，共筑民乐高质量发展的未来。

本次音乐会共六个曲目，包括民族管弦乐、双竹笛协奏曲、二胡协奏曲、琵琶协奏曲等。演奏者皆来自中央音乐学院。

演出曲目不仅有取材传统文化的作品，还有现代和当代的经典作品。如民族管弦乐《国风》，作曲家用独特的民族语言和国际化的音乐表达，展示了国人的朴实风貌、英雄气魄、文化风骨。二胡协奏曲《墨梅》，将中国古典诗词意韵、现代创作技法和中华人文精神融为一体，咏物抒怀，体现了墨梅所象征的清雅高洁、坚强不屈、宽广博大的精神品格。还有双竹笛协奏曲《热情与冷漠的邂逅》，集中展现了中国民乐的悠久历史和当代风采。

据了解，本届中国民族音乐周系列活动将持续到3月26日，除开幕式音乐会外，还将举办论坛、讲座、民乐进学校等系列推广民族音乐文化的活动。

(责编：李昉、熊旭)

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