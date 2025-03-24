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第二届武夷论坛开幕

2025年03月24日10:18 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月24日电 （记者郝孟佳）22日，第二届武夷论坛在福建武夷山开幕。据了解，本次论坛主题为“文明互鉴与现代化发展：中国特色社会主义的世界意义”。

中国人民大学党委书记张东刚表示，面向新时代新征程，我们将以文载道、以文传声、以文化人，以更宏阔的视野、更创新的思维阐发中华文明思想精髓，解码中华文明基因；锻造两岸文化纽带，在赓续文化血脉中坚定铸牢中华民族共同体意识；搭建文明互鉴之桥，构建文明对话交流新载体、新机制、新空间。

会上，论坛主报告《新的文化生命体：“两个结合”与中华文化繁荣发展》正式发布。新书《生生之道：中华文明宇宙观》（“中华文明武夷讲演录”第一辑）亮相面世。尼山中华优秀传统文化联合研究生院研修基地揭牌成立。

此外，中华文明两岸高端学术研学坊联盟正式揭牌。联盟由中国人民大学牵头，联合厦门大学、华侨大学、福建师范大学、武夷学院共同发起，成员包括20余所高校。

“如何在虚拟空间中延续文脉？如何用科技激活传统文化的基因？”“数智技术不仅是工具，更是文明延续的新维度”“从‘保下来’到‘活起来’再到‘传出去’，传统文化的数字生命力正在书写新的历史”……会上，学者们还围绕“数智时代中华优秀传统文化的传承与传播”的主题展开深入研讨。

据悉，本次论坛由中国人民大学、中共南平市委、南平市人民政府、武夷学院联合主办。

(责编：李昉、熊旭)

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