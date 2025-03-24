梁 琨 袁 进

“红领巾讲解员”在河道总督署展示馆讲解。

袁 进摄

“大运河上南来北往、舟楫穿梭，运河两岸商铺林立、商贾云集……”日前，在山东济宁市河道总督署展示馆内，在该市任城区水米田学校读五年级的“红领巾讲解员”张新甜正在为前来参观的游客讲述济宁市运河文化的发展历史。

就在不久前，张新甜和其他28名学生，经过层层选拔，在河道总督署遗址公园接受“红领巾讲解员”绶带，参与到河道总督署遗址公园的志愿讲解中。

“河道总督署遗址有数百年的历史，像是一位沧桑的老人。但是孩子们用他们稚嫩的语言讲述出来，就会显得格外亲近。”来自江苏徐州的游客陈宜海说。

据悉，近年来，任城区致力于打造“红领巾讲解员”新时代文明实践项目，选培320名少先队“红领巾讲解员”以及500名人才储备，把他们分到全区各实践基地和传统文化场所，常态化开展导游讲解、志愿服务等活动，让青少年在实践中接受文化熏陶。同时，从全区54个少先队校外实践教育基地里，选出河道总督署遗址公园等10个点，通过“理论培训+跟岗实训”的方式，邀请专业讲解员传授知识，开展沉浸式教学，设计运河文化“必修课”。

(责编：郝孟佳、孙竞)