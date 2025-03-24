——记中国文化绽放马耳他校园

马耳他保拉市，学生们体验打大鼓。

新华社记者 陈文仙摄

“这是我第一次见到毛笔，很特别！我要用它来画我的梦想。”马耳他保拉小学的9岁学生米丽安娜·卡萨尔站在中国文化展台前，一边手握毛笔在空中挥舞，一边兴奋地说，“我还想学中文，去中国看大熊猫！”

当地时间3月12日上午，马耳他保拉小学举办的“国际文化节”现场人头攒动。由中国驻马耳他使馆、马耳他大学孔子学院和地中海地区中医中心第20期中国援马医疗队联袂打造的中国文化展台，成为全场最亮眼的“东方之窗”。

展台上，中药香囊散发着清幽药香，承载着传统中医养生智慧；色彩鲜艳的京剧脸谱，勾勒出京剧艺术的独特韵味；形态各异的熊猫工艺品憨态可掬，萌化了孩子们的童心；书写着诗词歌赋的扇子，轻摇间尽显古韵风姿……

展位上摆放的各种中国美食，如香气四溢的炸春卷、酥脆金黄的虾片、清甜绵密的绿豆糕等，让大家品味到“舌尖上的中国”。一旁的耳穴体验区，好奇的孩子在家长的陪伴下，通过简单的中医耳穴疗法，亲身感受到传统中医的效力。

随着激昂的中国鼓乐响起，一只威武而灵动的舞狮跃至操场中央。它时而俏皮地眨眼，与学生击掌互动；时而凌空腾跃，展现出矫健身姿，引发阵阵欢呼与掌声。藏族舞蹈《草原多么美》舒展如云，蒙古族舞蹈《红马鞭》奔腾似火，让在场观众感受到中国广袤大地多元民族文化的独特魅力。医疗队队员的太极拳表演刚柔并济、行云流水，引得孩子们纷纷模仿学习。

“作为教育的一部分，让我们的学生了解不同的文化非常重要。中国历史源远流长，有着丰厚的文化底蕴。”保拉小学校长亚历山德拉·维拉表示，她希望学生有更多机会体验中国文化，也希望有朝一日能带领他们去中国旅行。

保拉小学老师伊莎贝尔·马尔马拉·加法说，每个国家都有其独特的传统和文化，当天的中国文化展示有助于学生了解中国的传统和文化，开阔他们的视野。

当天下午，马耳他大学附属高中的教室内，一场别开生面的包汤圆活动让学生们兴奋不已，该校也是马耳他大学孔子学院的中文教学点。孔院教师王维丽为学生们介绍了汤圆的历史、寓意及地域差异，随后医疗队厨师万大国现场展示汤圆制作技艺，令学生们跃跃欲试。在万大国的指导下，学生们用米粉团一步步捏出圆润的汤圆，现场笑声与惊叹声不断。

“这是我第一次亲手做中国点心，没想到小小的汤圆蕴藏着大大的智慧。”学生马丁娜·萨莱诺说：“今天的包汤圆活动不仅让我们有机会品尝到中国美食，更让我们了解到美食制作方法以及其背后蕴藏着的中国文化。”萨莱诺去年10月开始学习中文，她计划高中毕业进入马耳他大学后攻读中文专业。

沸水翻腾，清甜的糯米香漫溢教室。

（据新华社电 记者陈文仙）

(责编：郝孟佳、孙竞)