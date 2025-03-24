原标题：【文化中国行】校园古建筑焕发育人活力

“飞檐翘角好精致！”阳春三月，苏州大学天赐庄校区内，一座四角攒尖顶的方塔引来众多市民和学生争相打卡。抬头望去，它在初春的晨光里巍然耸立，翼角灵动如飞鸟展翅，檐角铜铃随风轻吟……文星阁——这座尘封近三十年的古建筑，在精心修缮后重新向人们敞开怀抱。

“文星阁始建于明朝嘉靖年间，其周边原系长洲县学所在。建成后的文星阁形成了厚重的人文传统和浓郁的学术氛围，从文星阁下走出的文士名流济济称盛，成就了‘苏州状元甲天下’的佳话。”在修缮一新的文星阁前，学生讲解员胡孟云正向参观者娓娓道来，讲述这座古建筑的前世今生。

记者步入桂香殿，抱柱后的两块明代碑刻详细记载了长洲县学文星阁的由来和修缮经历，静静诉说着四百载春秋。漫步次厅状元阁，康熙乙丑科状元陆肯堂的殿试试卷吸引众多市民游客驻足。“三百年前‘高考状元’的字写得真好看，我也要重视卷面书写啊！”前来参观的高中生小马情不自禁地赞叹。

文星阁见证了苏州文教事业的繁荣辉煌，承载了无数苏大学子的校园回忆。加快对文星阁的修缮、保护和利用，不仅有利于满足当代市民的精神文化需求，还能更好地推进中华优秀传统文化的传承、历史文脉的发展和当代教育文化的高质量发展。

然而，历经数百年沧桑，文星阁面临屋面开裂、戗角下桡、梁架污染等建筑保护问题。如何让文星阁立得稳又保留古味？苏州大学特邀香山帮传统建筑营造技艺区级传承人唐建芳主持修复工程。“我们遵循‘修旧如旧’的原则，对文星阁的木构件进行全面检查与修复，确保其稳定性。针对墙体、油漆及屋面屋脊的翻新修复工作，也更注重细节处理，最大限度地保留文星阁的原有建筑风貌。”唐建芳表示。历经两个月的精心修缮，建筑风貌得以还原，尽显吴地建筑精巧秀美的特征。

文星阁的价值不仅在于古建筑本身，更在于其文化内涵。如何充分挖掘文星阁历史与文化价值，向大家讲好文星阁背后的故事？“我们将桂香殿改造成为长洲县学博物馆，因地制宜设计室内布展，力图彰显文物古迹‘正大博雅’的厚重底蕴。”苏州大学博物馆工作人员介绍道。

据了解，苏州大学作为国家重点文物保护单位，具有丰富的文物古建资源，校园内钟楼、精正楼、维格楼等14幢建筑入选了“第四批中国20世纪建筑遗产名录”。近年来，苏州大学在尊重建筑原始性的基础上，以“活化利用”理念对校园内的文物古建进行保护和改造，在挖掘其文化内涵的基础上建设相关校本课程，让文物古建在新时代焕发育人活力。苏州大学党委书记张晓宏表示：“苏州大学的文物古建既是师生感悟先贤治学精神的纽带，也是向全国讲述苏州教育故事的名片。守护好这些文物古建，就是在守护苏州大学的文化记忆。（记者 苏雁 通讯员 倪恺彬）

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