原标题：重庆忠县：教师跟着生源走

重庆忠县黄金镇距离县城15公里，黄金镇中心小学是一所典型的西部山区乡村学校。2024年秋季以来，黄金镇中心小学已有34位教师“带岗分流”，分别调入了县城里的几所小学。

“这不是乡村教师流失，更不是乡村教师争相进城。”忠县教委相关负责人说，“全县开展富余教师选聘分流，目的是让编制和岗位流动起来，真正实现‘教师跟着生源走’。”

近年来，随着越来越多的农村居民在县城购房居住、学龄儿童前往父母务工地就读等，乡村学校的新招生人数近几年急剧下降。以前每年都能招收100多名新生的黄金镇中心小学，2024年秋季只有3名一年级新生报名入学。

来自忠县教委的统计数据显示，2024年秋季，全县小学一年级新生人数每年减少近1000人；平均每1000名学生，农村小学配备教师144.6人，而城区小学只有57.9人。

45岁的黄玉玲在距离县城8公里的东溪镇中心小学工作了13年，刚去时学校有800多名学生，2024年已经下降到了194人。全校53名教师中，有些人实际上已经“无生可教”。半年前，黄玉玲“带岗分流”到位于县城的忠州第四小学，发现这所有3000多名学生的城区小学，教师却只有200余人。

忠县教委相关负责人介绍，针对城乡教师结构错配、流动困难、待遇不均等问题，忠县从2024年开始探索进行“带岗分流”改革，打通城乡教师分流路径。按照“带岗分流”改革办法，忠县基础教育学校分别按小学、中学学段科学合理设岗，然后根据农村超员学校富余教师的任教学科、任教学段和城区缺员学校差缺教师学科需求，确定各学科总体“带岗分流”数量。去年6月以来，忠县已有162名原农村学校教师“带岗分流”到城区学校。（记者 张国圣 通讯员 龙侠）

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