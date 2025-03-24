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京津冀22所学校共同备好大思政课

2025年03月24日08:52 | 来源：光明日报
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原标题：京津冀22所学校共同备好大思政课

日前，由天津职业技术师范大学倡议，京津冀三地22所学校共同发起的首个“京津冀铸牢中华民族共同体意识教育集体备课共同体”（以下简称“共同体”）正式成立，标志着京津冀三地在铸牢中华民族共同体意识教育方面开启深度合作新篇章。

京津冀地区作为我国经济社会发展的重要引擎，在推动区域协同发展、促进民族团结进步方面肩负着重要使命。“共同体”成立后，将在共建“大课堂”、共育“大师资”、共创“大平台”等方面持续发力，包括将打破院校和学科壁垒，建立中华民族共同体概论课程虚拟教研室，实现教育资源共享、教学创新共推、专题理论共研，共同讲好理论课等内容。

“天津市以‘大思政课’综合改革试验区建设为牵引，着力加强思政课教师队伍建设，推进中华民族共同体意识教育融入思政课的教育教学，体现了新时代思政课教师的责任担当。”天津市教委学生思想教育与管理处副处长满荣表示，下一步，天津将进一步发挥京津冀三地马克思主义学院的协同共建机制，推进京津冀同上一堂大思政课政策，定期开展思政课教师集体备课活动，推进共同体内的优质教育教学资源共享、共用。（记者王艺钊）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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