原标题：水滴中的“微闪电”或曾点亮生命起源

当水滴移动时，例如海浪飞沫被风吹起，这些水滴往往会产生不同的电荷。图片来源：美国太空网

生命的起源或许并不是一场震撼世界的雷暴，而是源自于海浪轻柔拍打海岸或瀑布飞流直下的瞬间。美国斯坦福大学一项令人兴奋的新研究揭示了一个迷人的可能性：构建起生命的基本模块可能是在这些“微闪电”的闪烁中诞生的。

回顾历史，米勒—尤里假说曾认为，地球上的生命起源于古代雷击与海洋及大气中的简单气体相互作用的结果。1952年的经典实验显示了电力如何在水和无机气体的混合物中创造出有机化合物。然而，批评者指出，闪电太罕见，而海洋过于广阔分散，这难以解释生命的真正起源。

现在，科学家带来了一种全新的、更为神奇的生命起源视角。他们发现，当水滴在空气中分离时，会自然带上不同的电荷——较大的水滴带正电，较小的则带负电。就像魔法一样，当这些带有相反电荷的水滴靠近时，就会产生一种被称为“微闪电”的现象。尽管这种火花极其微弱，几乎无法用肉眼察觉，但它们蕴含的能量却足以启动一系列化学反应。

科学家使用高速摄像技术捕捉到了这些微妙的闪光。他们将室温水喷雾引入模拟早期地球大气成分（包括氮气、甲烷、二氧化碳和氨气）的环境中，观察到了奇迹的发生：含有碳氮键的有机分子开始形成，如氢氰酸、甘氨酸、尿嘧啶等，这些都是构成蛋白质、酶、核酸及其他生物大分子的关键组件。

原来，在早期地球上，无论是在裂缝中、岩石表面，还是任何有水雾聚集的地方，都可能是这些神奇化学反应的发生地。每一个微小的火花都像是大自然精心策划的一场奇妙舞蹈，最终编织出了生命的华章。这一发现不仅挑战了传统观念中关于剧烈冲击导致生命起源的说法，还为人们理解生命如何开始提供了一个更加生动且充满诗意的画面。

这也告诉我们，有时候，伟大的故事是从最细微之处开始书写的。（记者 张梦然）

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