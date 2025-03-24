原标题：基础研究应建立在开放互鉴基础上

德国物理学会主席、雷根斯堡大学凝聚态物理学家克劳斯·里希特教授。记者 李山摄

近日，在波恩举行的第88届德国物理学会（DPG）年会上，科技日报记者专访了德国物理学会主席、雷根斯堡大学凝聚态物理学家克劳斯·里希特教授。里希特强调，量子物理学的创新应用是多种多样的，且尚未完全可预见。提拔青年科学家、坚持基础科学领域的开放互鉴，是科学不断进步的关键。

量子物理学研究正兴

量子物理学将如何改变我们的未来？微观层面的研究通常会带来技术创新，进而带来高精度测量仪器、新材料和量子计算机。如果没有量子物理学，光伏发电等可再生能源将是不可想象的。未来，基于量子物理创新的可能应用多种多样，而且远不能完全预见。

德国物理学会成立于1845年，是世界上历史最悠久、规模最大的物理学会之一。第88届DPG年会和DPG春季会议将于2025年3月至4月在波恩、科隆、雷根斯堡和哥廷根举行。仅在波恩年会上，就有1400多篇关于基本量子现象及其应用的论文发表。

波恩年会关注原子、分子和激光物理、量子信息、量子光学等方向；科隆会议重点讨论强子和原子核物理学、质谱分析的最新研究成果；雷根斯堡会议的焦点是凝聚态、信息技术和人工智能；哥廷根会议则关注物质与宇宙、加速器物理。

里希特说：“我认为与量子有关的一切都会在会议上得到体现。可能90%的文章和讲座都与量子物理学有关。它们很好地反映了原子和分子物理学以及量子光学和光子学的当前发展。”

量子计算机仍有待发展

谈到现在的量子计算机的研究进展，里希特说：“回顾历史总是有帮助的。我们的智能手机、平板电脑或笔记本电脑，并不是突然出现的。回到70年前，第一批电子计算机出现时，它们大到填满整个房间。如果你问当时的科学家，这是一台电子计算机吗？那么他们可能会说，是的，它现在就是这个样子。”

里希特继续解释道，目前的智能手机已比20世纪50年代的大型计算机更好、更强大、更高效。这个例子表明量子计算机不会突然出现，而是会以人们尚未意识到的形式不断发展。人们目前正处于一个非常令人兴奋的阶段，因为量子计算正在取得很多进展。

不过，里希特也强调，关于量子计算机的许多基本问题仍未得到解答，大量的基础研究仍然很重要。

培养年轻人是成功关键

回顾德国物理学会的悠久历史，培养年轻人才是成功的关键。里希特自豪地说：“每年能将数千名物理学家聚集在一起是一项巨大的成就。对我来说，这些会议在某种程度上是DPG的引擎。有近万名科学家参加DGP的春季会议，这是头脑风暴发生的地方。”截至2025年1月，DPG共有会员50688名，成员平均年龄为42.4岁。

对于会议期间专门为青年科学家搭建的平台，里希特笑着说：“我们都曾经是青年科学家。这就是为什么提拔年轻人才至关重要。研究通常由年轻科学家进行。我想明确表示：培养年轻人才是动力，是成功的关键。几乎每个人都在这里，从学生到诺贝尔奖获得者。这意味着年轻科学家可尽早认识著名物理学家，了解当前的研究成果并体验会议的过程。”

里希特说：“DPG的学生会员非常活跃。大部分演讲、讲座都是由他们完成的，尤其是在春季会议上。这意味着新的想法不断涌现。他们会提前几周在组内练习演讲，然后在这里正式发表——就像一场盛大的活动。”

国际科技合作要立足长远

今年的德国物理学会年会有一个主宾国——位于非洲西部的加纳。名为“加纳和德国的量子科学及更多”的国际研讨会，为两国的科学家和年轻研究人员提供了一个交流当前研究项目和创新信息的平台，特别是在量子物理、青年人才培训和气候研究领域。

里希特解释说，目前正在实施的国际量子科学与技术年（IYQ）倡议是由加纳在联合国发起的。加纳最终协调这一倡议，因此在量子年中发挥着特殊作用。

里希特表示：“基础科学是国际性的，它不是教条的，也不是政治性的。我们都说同一种语言：量子物理学。这种共同语言非常重要。但除此之外，还应该是科学连接文化并加强合作。任何人了解一种文化，就能更好地了解一个国家。从长远来看，这是最重要的。”

共同维护科学合作的基础

谈到中国的物理研究，里希特说：“在我看来，中国一直都有优秀的研究团体，而且这种现象近年来有所增加，这与许多中国科学家在西方国家学习，现在在中国继续进行研究有关。”在里希特看来，信息和思想应该在公平、平等的基础上交换。

里希特谈道，从长远来看，相互学习至关重要，这就是科学交流。“我认为我们应该努力保持这种科学层面交流，特别是在基础科学方面。一定程度的竞争也是科学的一部分——但它应该是公平的。科学应该制定共同的规则，例如数据交换是相互的，且不被滥用。”

德国物理学会和中国物理学会签有合作协议。里希特强调：“最重要的方面始终是个人交流。我们必须保持并加强这种直接合作。科学合作始终建立在友谊的基础上。”（记者 李 山）

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