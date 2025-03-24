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云南会泽发现3.9亿年前铜都鱼

2025年03月24日08:42 | 来源：科技日报
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原标题：云南会泽发现3.9亿年前铜都鱼

23日，记者从中国科学院古脊椎动物与古人类研究所获悉，该所朱敏院士团队发现了一种产自云南曲靖会泽县约3.9亿年前的胴甲鱼类新属新种——凹甲铜都鱼，不仅确立了图巴鱼科的合理性，还进一步厘清了胴甲鱼类的系统发育关系。相关成果刊发在国际期刊《瑞士古生物学杂志》上。

会泽县因3000年前就开始大规模铜矿开采冶炼，被称为“天南铜都”。此次新发现的胴甲鱼类新属种因此命名。铜都鱼所属的胴甲鱼目隶属于盾皮鱼纲，是约4.2亿至3.6亿年前泥盆纪最为多样化的脊椎动物类群之一。

以往研究中，胴甲鱼类的颅顶甲基本模式表现出高度一致性，均由前中片、侧片、后缘片、后松果片、副颈片与颈片构成。然而，此次凹甲铜都鱼正型标本的发现证实了图巴鱼科缺失后缘片的猜测，其完整保存的头部呈现出独特颅顶甲模式。此外，铜都鱼还具有较宽眼眶与躯甲背侧脊不发育等特征。

研究团队对胴甲鱼类的特征矩阵作了深入梳理与补充，细化种为最小操作分类单元，补充了11个新特征，建立了目前最详尽的胴甲鱼类特征矩阵。基于该矩阵的发育分析结果表明，铜都鱼所属的图巴鱼科，被置于沟鳞鱼类的基干位置，构成了一个全新支系。

铜都鱼的颅顶甲缺少后缘片，这是其最为显著的特征之一。同时，它还具有等腰梯形前中背片、三叉前眶凹、侧片上扭曲的眶下感觉线、无眶面颈片、宽窄适中的眶窗、前中背片重叠侧背片、前中背片后缘凹陷、无脊躯甲以及大型腋孔等特征。

此次研究也再次巩固了云南曲靖“古鱼王国”在泥盆纪时期作为全球鱼类辐射演化中心的重要地位，为理解古鱼类演化提供了新视角。（记者赵汉斌）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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