原标题：借一篇错误论文给学生上特殊“科学课”

【弘扬科学家精神·大家小事】

“先生治学严谨，每三个月向先生面请指导，那时我还是初生之犊，敢想、敢说，即使有错，先生总是提醒学生自己去想、去解决。”

7年前，中国科学院院士洪朝生逝世时，他的学生、中国科学院院士张裕恒写下了上述文字，表达对恩师鼓励探索的感激之情。

1961年，刚从南京大学物理系毕业的张裕恒，怀揣着科学报国的理想，考上了中国科学院物理研究所研究生，师从洪朝生学习超导物理。

回忆当年洪朝生培养他的经历，张裕恒讲过一个难忘的故事。

有一次，洪朝生给了他一篇刊载于国际顶级学术期刊的英文文献，让他仔细阅读。彼时的张裕恒怎么也没想到，这篇论文将深刻影响自己的科研生涯。

那时，国际期刊在年轻学者眼中如同圣典，张裕恒虔诚地捧着论文反复研读了好几天。过了一段时间，洪朝生问他读完论文有什么感受，张裕恒如实汇报了自己的理解与收获。

然而，让人震惊的是，洪朝生却告诉张裕恒文献中有错。听到此话，张裕恒脱口而出：“国际顶尖期刊上的论文也会出错？”洪朝生说：“这篇文章的理论不符合实验结果，你自己去找为什么。”后来，张裕恒通过实验发现，这是由于作者分析结果的方法不恰当所致。

这件事对张裕恒触动很大，改变了他从事科研工作的思维方式。这堂特殊的“科学课”让他意识到，科学真理不会因为登在权威期刊上而改变，不能盲目相信权威期刊。

1996年，在给浙江大学的青年学子作报告时，洪朝生曾直言不讳地表示，论文要“认真严肃，言之有物，有据有创建，不要扯些已周知的话，不要强作断语。不要迷信登上了名刊物的论文”。

在洪朝生看来，“科学研究不仅需要‘证实’，也需要‘证伪’，而‘证伪’是需要有质疑态度和挑战精神的”。

人物简介 洪朝生（1920年10月10日—2018年8月19日），著名物理学家、我国低温物理和低温技术研究的开创者，中国科学院院士，中国科学院理化技术研究所研究员。他领导创建了国内第一个低温物理实验室，在国内首先实现氢的液化；组建了国内第一个超导研究组，开启了我国超导物理研究先河；参与创办了我国第一个高等院校低温物理专业——中国科技大学低温物理专业，任低温物理研究室主任，并承担了低温技术、低温物理实验技术等专业课的授课任务，为我国低温物理、低温技术和超导研究培育了大批优秀科技人才。（记者 陆成宽 图片由本报记者王小龙制作）

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