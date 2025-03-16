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中国人民大学与南平市将举办第二届武夷论坛

2025年03月16日14:10 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月16日电（记者郝孟佳）15日，第二届武夷论坛暨《新的文化生命体：“两个结合”与中华文化繁荣发展》研究报告新闻发布会在中国人民大学举办。

会上宣布，第二届武夷论坛将于3月21日至23日在福建省南平市举办。

中国人民大学副校长冯仕政介绍，期望此次论坛以跨文明对话激活传统智慧，以理论创新回应时代命题，向世界展现“两个结合”指引下中华文化繁荣发展的生动实践，为构建人类文明新形态贡献中国智慧。

据了解，论坛上将发布主报告《新的文化生命体：“两个结合”与中华文化繁荣发展》，报告分为“文明实践”“旧邦新命”“奋进议程”三部分，对“两个结合”造就新的文化生命体的历史脉络、内在逻辑与实践路径等重大议题作出回应。

论坛期间，还将成立中华文明两岸高端学术研学坊联盟。该联盟由中国人民大学牵头，联合厦门大学、华侨大学、福建师范大学、武夷学院共同发起，成员包括20余所高校。

据悉，本次论坛将以“文明互鉴与现代化发展：中国特色社会主义的世界意义”为主题，论坛由中国人民大学、中共南平市委、南平市人民政府、武夷学院联合主办。

(责编：李昉、熊旭)

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