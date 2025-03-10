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“广州台湾青年月”专场招聘会助台青在穗就业

2025年03月10日08:45 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社广州3月8日电（记者钟焯）“青春飞扬”广州台湾青年月系列活动7日在广东广州启动。作为子活动之一，粤港澳大湾区首场面向台湾青年的专场招聘会在当日举行，共有150余家国有企业、民营企业、台资企业以及事业单位，200余名在穗台湾青年大学生参加招聘会。

　　据统计，现场提供了3000多个就业岗位，涵盖人工智能、金融科技、文化创意、生物医药等多个前沿领域。其中50余家对员工有语言要求、赴台工作需求的企业，开设了直接面向台湾青年的岗位专区，促进两岸青年在就业领域的交流。

　　“近年来，台商台胞在广州的学习、工作、生活环境进一步优化，极大地鼓励和支持台湾青年到广州学习、工作、生活，更好地融入广州发展。”到会招聘的台资企业安婕妤集团总经理周若文说，希望有更多的台湾青年在广州找到理想工作，为粤港澳大湾区发展贡献力量。

　　除专场招聘会外，广州台湾青年月系列活动还包括发布“筑梦珠江 展翅飞翔”2025年台湾大学生广州实习体验计划、“岭南文化我来讲”第二届广州台湾青少年宣讲员大赛、十五运会台湾青年志愿者行动等活动。

　　其中，实习体验计划为来穗实习的台湾大学生广泛征集了近1000个优质实习岗位进行匹配，涉及信息技术、金融法律、生物医药、现代服务、科研教育及文化艺术等多个领域。实习期间，主办方还将举办形式多样、契合青年人特点的交流研学活动。

(责编：李昉、郝孟佳)

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