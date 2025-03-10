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卢建军委员：破解“不想转”“不好转”等难题

2025年03月10日08:42 | 来源：科技日报
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原标题：破解“不想转”“不好转”等难题

【代表委员建言】

卢建军 全国政协委员、西安交通大学党委书记

当前，在科技成果转化的过程中，普遍存在一些问题，如内生融合动力不足导致“不想转”，成果供给质量不高导致“不好转”，对接合作渠道不畅导致“不易转”，中间环节支撑不够导致“不会转”等。为此，我提出以下建议。

一是以创新联合体建设为抓手，加快推进企业主导的产学研深度融合。建设国家教育科技人才一体化发展示范区，出台政策鼓励一流大学和龙头企业建立深度融合的创新联合体。落实企业科技创新主体地位，推动科技创新与产业创新深度融合。

二是完善卓越工程人才培养评价体系。把解决实际工程问题的能力作为专业实践环节的重要考核内容，破除“唯论文”评价体系。

三是加快技术转移体系建设，打造高水平、专业化转化服务体系。完善金融资本支持科技创新的激励机制，引导资本投早、投小、投长期、投硬科技。

四是强化技术经理人队伍建设，鼓励有条件的高校建设技术经理人学院，设立科技成果转化研究生专业培养方向。在全国范围内增设技术经理人专业职称，完善技术经理人培养、晋升和激励制度。

（记者 王禹涵整理）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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