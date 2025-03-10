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推进全链条一体化创新

——访中国工程院院士、华中科技大学党委书记张广军委员

2025年03月10日08:41 | 来源：光明日报
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原标题：推进全链条一体化创新

今年的政府工作报告提出，坚持创新引领发展，一体推进教育发展、科技创新、人才培养，筑牢中国式现代化的基础性、战略性支撑。

中国工程院院士、华中科技大学党委书记张广军委员在接受记者专访时说，华中科技大学集聚20位院士、800余位国家级科技人才，致力于在服务国家重大需求、助力高水平科技自立自强中发挥独特作用。

“学校要充分发挥基础研究主力军、重大科技突破策源地作用，更好利用学校已有国家级科研平台优势，加强国家战略科技力量建设，把高端科研平台优势转化为创新优势和成果优势。”张广军委员介绍，学校近年来牵头建成以国家脉冲强磁场科学中心、武汉光电国家研究中心等“四颗明珠”为代表的32个国家级科研机构，全链覆盖基础研究、应用基础研究、关键技术突破、产业化项目孵化。“十三五”以来，学校共获得国家科学技术奖励27项，研发出以人形机器人、心肌旋切术等多项医工交叉成果为代表的一批优秀成果。

“学校发展成果频出，有使命有组织科技创新功不可没。”张广军委员介绍，学校通过构建大平台、组建大团队，汇聚创新资源，谋划全链条一体化创新，将科研成果串珠成链，并从注重单点突破向链式创新转变。

张广军委员认为，强化有使命有组织科技创新，应坚持“双轮驱动”。高校要建立健全建制化科研攻关制度设计，鼓励师生在相关领域进行前沿探索和创新研究，让科技创新和制度创新齐头并进。

围绕科技创新，华科大明确将“在有使命有组织科技创新上实现新突破”列入“四大突破”之一。为实现综合实力系统性跃升，学校还将“医工交叉创新计划”等列入“八大计划”。这一系列重大部署和举措，构建起深化有使命有组织科技创新的“四梁八柱”。

“在总结既往经验的基础上，学校正全面开启以科技创新引领高质量发展新征程。”张广军委员说，聚焦建强国家战略科技力量，学校深入实施“十大明珠”战略，推进大制造、大信息、大能源、大健康等优势领域国家级科研平台集群化建设。学校将强化国家重大科技基础设施、国家研究中心、国家制造业创新中心、国家技术创新中心和全国重点实验室等科研基地实体化建设，加强关键核心技术攻关和前沿性、颠覆性技术探索，推动科技创新与产业创新深度融合，谋划新建国家重大科技基础设施等国家级科研平台。

“相信未来，我们一定能够在更多领域取得一批重大创新成果，充分彰显高校作为国家战略科技力量的使命担当。”张广军委员充满信心。

（记者 王建宏 张锐）

(责编：李昉、孙竞)

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