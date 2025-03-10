原标题：科技赋能中医药高质量发展

今年的政府工作报告提出，完善中医药传承创新发展机制，推动中医药事业和产业高质量发展。

“政府工作报告的相关内容为中医药高等教育、科研工作和临床医疗等指明了方向。”九三学社吉林省委员会主委、长春中医药大学校长冷向阳委员在接受记者采访时表示，“中医药高质量发展，科技赋能是关键。”

冷向阳委员介绍，近年来，国家在科技赋能传统文化取得了显著进展。中医药领域的科技赋能同样展现出创新活力，如中国中医科学院完成2.3万册中医药古籍扫描，建成全球最大的中医古籍数据库；利用光学字符识别和自然语言处理技术对《黄帝内经》《伤寒论》等经典实现智能标引，检索效率提升80%。

冷向阳委员表示：“长春中医药大学借助人才队伍优势，与多个人工智能团队在教学、培训、临床和科研等方面开展多维度数智中医药合作，全面推动中医药科技创新。”

围绕科技赋能中医药工作，冷向阳委员进行了长期调研。他建议，支持“中医药+”跨学科复合型人才培养。开设“中医药+人工智能”等课程，鼓励中医药专业学生选修人工智能、数据科学、生物工程等；支持中医药院校与科技企业、科研院所共建联合实验室，以科研项目驱动教学改革和成果创新。

“同时，鼓励AI技术与中医结合。”冷向阳委员进一步解释，“比如，利用AI图像识别技术，打造舌诊仪、脉诊仪和面诊仪等智能设备；利用AI知识图谱技术，创建基于中医经典理论的中医知识逻辑推理系统；利用通过海量数据训练学习的大语言模型，制成中医AI辅助诊断软件。”

“但这些还不足以实现中医精准个性化的辨证施治。”冷向阳委员建议，采用AI技术与复杂系统科学打造“中医AI大脑”，深度学习海量中医药典籍、临床经验和诊疗数据，模拟仿真各传承流派的中医辨证施治思想方法与经验，构建小数据精准模型，在教学、培训、临床和科研等方面开展数智中医药合作，实现中医AI辅助诊断“一人一方”。

“人工智能、区块链等技术重构传统医学的传承与传播体系，将形成独特的中医药守正创新路径。”冷向阳委员对科技赋能中医药高质量发展充满信心。他介绍，长春中医药大学计划首先在吉林省推动“名医AI大脑”强基层行动计划，在全省基层医疗机构开展规模化应用部署，进一步激发和释放中医药所蕴含的原创优势和创新潜能，协同做好科技创新和产业发展，为中医药传承创新发展提供科技支撑。

（记者 任爽）

(责编：李昉、孙竞)