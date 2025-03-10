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解开束缚科技成果转化的“细绳子”

2025年03月10日08:39 | 来源：科技日报
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原标题：解开束缚科技成果转化的“细绳子”

今年的政府工作报告提出，健全科技成果转化支持政策和市场服务，推进职务科技成果赋权和资产单列管理改革，提升科技成果转化效能。

如何打通束缚，让科研人员的创新成果不再被“束之高阁”、成功地从书架走向货架？就此问题，多位代表在全国两会期间作了分享。

“为解决科研成果转化难题，去年，四川建立职务科技成果单列管理的制度，进一步扩大了科研院所单位职务科技成果转化的自主权和使用权。”在十四届全国人大三次会议四川代表团开放团组会议上，中国科学院院士、四川省医学科学院省人民医院院长杨正林说。

早在2016年，西南交通大学打响职务科技成果混合所有制改革的“第一枪”。2024年1月，四川省科技厅、财政厅等10部门印发《关于全面深化职务科技成果权属制度改革的实施方案》，扫清了职务科技成果“不敢转”“不愿转”“不好转”的障碍。

“如今，我们医院的科研人员可以带着职务成果闯市场。”杨正林深有体会地介绍，成果收益大头归个人，且不受核定绩效、工资总额限制，也不作为下一个核定年绩效工资总额的基数。“改革所带来的变化，为引导四川高校科研院所成果转化、发展生产力奠定了基础。”他说。

无独有偶，陕西省也展开探索，努力从根本上破解科技成果转化难题。在十四届全国人大三次会议陕西代表团开放团组会议上，陕西省委书记赵一德表示：“近年来，陕西省通过努力，已经解开束缚科技成果转化的‘粗绳子’，但是束缚在科研人员身上的一些‘细绳子’还未解开。”

因此，陕西正大力推行以“职务科技成果资产单列管理改革、技术转移人才评价和职称评定改革、横向科研项目结余经费出资科技成果转化改革”为主要内容的“三项改革”，构建起全方位、全周期、全链条的科技成果转移转化体系。在“三项改革”政策带动下，陕西各类创新主体参与科技成果转化的热情得到极大激发。各高校及科研院所结合自身实际，发挥主观能动性，探索形成了一系列科技成果转化的创新模式。

西安建筑科技大学是“三项改革”的试点单位之一。该校校长赵祥模告诉记者：“我们探索形成了‘研究院+公司’模式，先后成功转化了‘膜分离技术’‘高延性混凝土技术’‘智慧矿山一体化管控技术’等一批重大科技成果，孵化了20余家科创企业，其中3家企业被认定为省级新型研发机构。”

“目前‘三项改革’试点单位已经超过200家，有10.6万项职务科技成果实现单列管理，3.6万项科技成果实现了转移转化。新成立的科技成果转化企业超过2000家，630多名科研人员凭借科技成果转化贡献，实现职称晋升。”赵一德说，2024年陕西综合科技创新水平指数达到72.2%，科技活动产出指数位居全国第四。（记者 洪敬谱）

(责编：郝孟佳、李昉)

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