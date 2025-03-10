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促进预制菜产业健康发展

2025年03月10日08:39 | 来源：科技日报
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原标题：促进预制菜产业健康发展

【代表委员手记】

孙宝国 全国政协委员、中国工程院院士、北京工商大学教授

2025年政府工作报告提出，要因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系。在全国政协十四届三次会议上，委员们围绕新能源、新材料、先进制造、电子信息等现代化产业展开了热烈讨论。其实，还有一个新兴的食品产业，也是当下社会关注的热点。

当代人对吃的要求越来越高，但用来做饭、做菜的时间却愈发有限，这使预制菜产业迎来了空前的发展机遇。2023年的中央一号文件明确提出：“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平。培育发展预制菜产业。”预制菜相关企业数量连年快速增长，多地政府正在推动预制菜产业化。

作为一名深耕食品领域的全国政协委员，我长期关注预制菜产业化议题，注意到其中蕴含诸多机遇和挑战。

科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。作为新兴产业的代表，预制菜产业离不开科技创新，也急需行业规范。

预制菜就是预先制作的菜肴，早在我国古代就已经存在。可以说，预制菜产业化是社会快节奏发展、多样化消费需求的必然产物，也是中华传统饮食文化长久存留、发扬光大、走向世界的必由之路。

要实现预制菜产业的高质量发展，其范围、原辅料、加工方式、包装等都需要规范。2024年，多部门联合下发《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》，旨在强化预制菜食品安全监管，促进预制菜产业健康发展，保障人民群众食品安全。

此外，还应推进预制菜标准体系建设，制定预制菜食品安全国家标准、加强预制菜食品安全监管、统筹推进预制菜产业高质量发展。

对于预制菜产业的发展，我还有一些其他建议。

首先，我们需要统一认识，凝聚共识。预制菜契合人民生活的日常需求，预制菜产业是一项利国利民的产业，其发展符合社会发展的要求。

其次，作为工业化预加工的预包装菜肴，预制菜本身具备高科技、高效能、高质量的特征。应该以创新驱动，形成预制菜产业新质生产力。

最后，各地预制菜企业应该扬长避短，挖掘地方特色菜肴并形成品牌，打造差异化竞争的、各具优势的发展格局。从长远视角来看，预制菜市场还应积极拓展国际业务，走向更为广阔的国际市场。

（记者 孙明源整理）

(责编：郝孟佳、李昉)

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