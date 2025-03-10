原标题：薛超代表：持续构筑育人大格局

今年的政府工作报告提出，全面实施新时代立德树人工程，推进大中小学思政课一体化改革创新。“对于民族地区来说，落实立德树人根本任务，一个很重要的内容就是加强铸牢中华民族共同体意识教育，讲好中国共产党和中国特色社会主义的故事，讲好新时代中国式现代化的故事，讲好民族团结进步的故事，把中华民族共同体意识植入孩子们的心灵。”宁夏回族自治区石嘴山市第十一小学教育集团党支部书记、校长薛超代表说。

薛超代表告诉记者，近年来，她所在的学校坚持将铸牢中华民族共同体意识教育和德育工作结合起来，依托红色资源开展传承红色基因系列活动、“石榴籽少年”评选等活动，注重在日常教育中培养学生综合素养。同时，学校充分发挥课堂教学主渠道作用，从不同学科特点出发，把每一门课都变成铸牢中华民族共同体意识的载体和抓手，持续构筑育人大格局。

如何更好地在中小学生群体播撒中华民族共同体意识“金种子”？“应进一步积极拓展教育边界，立足思政‘大课程’视角，将思政教育融入知识传授过程，多方面、多角度精准诠释中华民族共同体核心的内涵。同时，应积极组织中华优秀传统文化进校园等多种实践活动，让学生在社会实践中了解各民族交往交流交融的故事。”薛超代表表示。

（记者 张文攀 闫磊）

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