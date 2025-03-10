原标题：范国强委员：用人工智能“种”出林业未来

“传统的林木育种周期长、效率低，一个优良品种往往需要三四十年才能培育出来。”在长年的科研生涯中，河南农业大学林学院院长范国强委员发现，这种“爷爷栽树、孙辈乘凉”的漫长周期，早已与现代林业高质量发展的需求相去甚远。

如何通过科技创新破解林业发展的“育种困局”？今年的政府工作报告提出，持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来。引入人工智能技术，不仅是为了“会育种”，更是为了“慧育种”。“机器学习、深度学习等技术可以精准预测林木性状、快速筛选优异基因、智能优化育种方案，从而大幅缩短育种周期、提升效率与精度。”范国强委员介绍。

然而，要实现技术的完美应用并非易事，不同林区采用不同的数据标准，导致跨区域数据共享犹如“方言对话”，让AI模型听得“一头雾水”。“因此，建立国家林木种质资源大数据平台，统一数据标准与共享机制同样重要。同时，设立国家重点研发计划专项，支持科研机构和企业开展林木人工智能育种核心技术攻关。”范国强委员说。

在科技加持下，更多优质、高产、抗逆的林木新品种将为国家木材安全、生态安全以及乡村全面振兴提供坚实的支撑，助力林业发展走得更快、走得更远。

（记者 岳佳仪 丁艳）

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