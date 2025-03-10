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宁凌代表：防范海洋经济风险

2025年03月10日08:37 | 来源：光明日报
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原标题：宁凌代表：防范海洋经济风险

今年的政府工作报告提出，大力发展海洋经济，建设全国海洋经济发展示范区。广东拥有全国第一长的大陆海岸线，第二大的海域面积，第三多的海岛数量，拥有优良的深水港湾、优质的滨海沙滩，海洋渔业、深海矿产资源种类多、数量大，发展海洋经济的条件得天独厚。广东海洋大学副校长宁凌代表深耕海洋经济与区域发展研究，调研足迹遍及广东省沿海14个地市。

2024年，超强台风“摩羯”对广东沿海养殖业造成重大冲击。宁凌代表通过实地调研发现，尽管海洋牧场保险已落地实施，但养殖企业投保意愿还是偏低。

“有的保险公司的理赔标准与台风实际灾害损失不符，养殖企业获赔难度很大。”宁凌代表表示，“应围绕海洋牧场建设重点领域，因地制宜创新保险产品，完善服务供给，推动风险防范补偿更加合理化、更有针对性。”

宁凌代表建议，相关机构应关注发展海洋经济面临的新风险和新需求，加快开发海洋牧场装备保险、海洋牧场从业人员人身安全保险等，让养殖户安心发展。

（记者 刘岩 吴春燕 光明网记者 王辛元）

(责编：李昉、郝孟佳)

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