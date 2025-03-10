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中国工程院院士、湖南工商大学党委书记陈晓红委员：加快“四算一体”布局

2025年03月10日08:35 | 来源：光明日报
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原标题：中国工程院院士、湖南工商大学党委书记陈晓红委员：加快“四算一体”布局

今年的政府工作报告提出，“扩大5G规模化应用，加快工业互联网创新发展，优化全国算力资源布局，打造具有国际竞争力的数字产业集群”。当前，算力、算法、算据、算网（以下简称“四算”）的协同发展，已成为提高国家竞争力和抢占全球数字经济制高点的战略抉择。

加快我国“四算一体”布局，可为发展人工智能、量子信息等前沿领域提供高效算力、先进算法及海量算据支持，为关键技术研究应用提供有效保障，为数字经济与实体经济深度融合筑牢基础。同时，还可实现资源优化配置，促进区域协调发展，增强信息安全防护，提升国防现代化水平。因此，要加快“四算一体”布局：一是优化算力基础设施布局，构建全国调度体系；二是加强核心技术攻关，提升算法自主水平；三是健全数据要素市场，释放算据资源价值；四是推进算网深度融合，夯实数字底座。

（记者禹爱华、龙军采访整理）

(责编：李昉、郝孟佳)

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