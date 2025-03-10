原标题：“让每一个孩子享受到技术发展的红利”

“现在很火的DeepSeek，我们都听过，也在网上刷到过，但我们不知道怎么用。”3月9日，云南省丽江市玉龙纳西族自治县玉龙中学一级教师杨小华代表向记者讲起了边疆民族地区教师的困惑，“作为教师，我们有责任帮助孩子更好地理解和适应这个时代，但我们本身也需要帮助。”

两会期间，一条视频在网上很火。一位小学生教大家如何用不同的大模型，在3分钟内做出一个PPT。但对边疆民族地区的孩子来说，从听说新技术到用好新技术，还有很长的路。

“我们那里不像北京这边，科技资源很匮乏，科技馆之类的场所几乎没有，师资也不够。”云南省西双版纳傣族自治州勐海县第一小学教师玉龙代表坦言，学校很难设置专职科学老师，科学实验空间和设备还不足。老师可以从网上下载课件，但网络资源中科学教育的内容还不多，“最新的人工智能等内容，更是少有涉及。”

玉龙讲起自己的学生，眼里闪着光。这学期开学时，玉龙给学生放了电影《哪吒之魔童闹海》里的片段。学生看了后很兴奋，说这里面都是高科技。

“他们很感兴趣。”但是玉龙知道，那些大模型、机器人，看起来很近，实际上还很远，“我们的孩子没有机会真正去看智能机器人，我们也没办法真正把大模型用起来。”

杨小华也有同感。孩子们对智能应用有着浓厚兴趣，也都听说过梁文锋、王兴兴的故事，“觉得他们很厉害”。但摆在面前的是各种现实困难：他们所在的地区相对缺乏先进的教学设备和实验设施，学生接触人工智能的实际应用存在一定困难；科学教育和人工智能领域的知识更新迅速，教师需要投入更多的时间和精力去学习，才能跟上时代的步伐。学生基础知识和学习能力也相对较弱，如何让他们理解和接受这些较为复杂的科学概念和技术，也是一大挑战。

云南省曲靖市第二小学校长李青霖代表分析，国家对教育教学设备投入力度已经很大，他们和发达地区的区别，主要在于人的理念和人使用资源的能力。

“总之，我们需要帮助——需要师资，需要培训，需要更多资源，需要加强和发达地区的交流。”杨小华的话道出很多教师的心声。玉龙也希望，能够有更多人关注偏远地区科技教育资源匮乏问题。“只有在全社会的共同努力下，我们才能逐步缩小教育资源的地域差距。”她呼吁道。

记者向北京师范大学党委书记程建平委员转达了这几位教师的呼吁。

程建平听完后表示，建设教育强国，必须建立公平优质的基础教育体系，要更好地发挥中国特色社会主义制度的优越性，确保教育优质均衡，让中西部地区不落“一地一人”。

20年来，国家实施了一系列教师教育专项计划，产生了积极效果，但优质师资短缺仍是一些地区教育发展的最大短板。“云南这几位老师的忧虑，其实也是很多地区面临的现实问题。我们要切实解决中西部欠发达地区优质师资短缺问题。”程建平说。

这次两会，程建平也带来了他的建议。

他认为，要整合现有“公费师范生”“优师计划”“国优计划”等招生专项，建议实施新时代国家“强师工程”，统筹教师职前职后培养、供需匹配和政策追踪评估，重点优化对中西部欠发达地区的师资补充机制。同时，鼓励部属师范大学重点面向中西部欠发达地区，实行本硕衔接国家公费教育，订单式培养师资。

“我们可以制定教育选调生政策，让更多优秀大学生‘孔雀西南飞’，到中西部欠发达地区从教。”程建平表示，还可以考虑把全国优秀高中校长作为国家教育人才向中西部调配。

人工智能，其实也能在推动教育均衡中发挥作用。程建平说，可以试点AI智能体赋能“教联体”建设，将教育发达地区名师金课转化为因地制宜、因材施教的分层级公益教育资源，助力中西部欠发达地区中小学在职师资培训和能力提升。

正如李青霖所说，越是技术变革的时代，越要加大对农村地区、中西部地区教师的培养力度，想尽办法留住这些老师。“要让每一个孩子享受到技术发展的红利，不让任何一个孩子掉队。”她温柔而坚定地说道。（记者 张盖伦）

(责编：郝孟佳、李昉)