北京工商大学食品与健康学院实验室里，一群身穿白大褂的科研人员正聚精会神地观察着显微镜下的微生物群落。从一杯酸奶的益生菌筛选到大豆蛋白的提取制造，从食品安全的技术到食品风味评价的创新，北京工商大学正以科技之力、以专业赋能，践行“民以食为天”的理念。

作为全国高校食品学科第一梯队成员，北京工商大学坚持立足首都、面向全国，服务科技强国、质量强国、健康中国建设，聚焦食品安全战略需求，以赋能食品安全与健康为使命，坚持风味与健康双导向，充分发挥自身学科、人才、科技优势，推动食品产业加快转型升级，为破解食品安全与健康的课题，交出了高质量的答卷。

厚植育才沃土

打造行业“一流战队”

北京工商大学食品与健康学院办学历史源自原北京轻工业学院1958年创建的发酵工程专业，后历经多次调整，2011年正式组建食品学院，2019年更名，现已实现跨越式发展，2024年软科世界一流学科排名全球第11位（中国第9位）、U.S.News世界大学排行榜位列第12位（中国第10位），进入ESI全球排名前1‰，更产生了本校自主培养的中国工程院院士、北京工商大学教授孙宝国，由一批国家级人才领衔的科研团队，以第一完成单位获得国家技术发明奖二等奖1次、国家科技进步奖二等奖3项。

食品学科的拐点突破、人才奔涌，是北京工商大学以“双一流”建设为抓手，锚定高水平研究型大学办学定位，抓住市属高校分类发展机遇，以特色学科带动内涵发展的缩影。

2019年以来，北京工商大学食品与健康学院坚持把食品安全、食品风味和食品营养作为学科发展的突破口，一手抓师资培养，一手抓平台建设，着力完善学科体系，提高学科水平，增强学科特色。

“院士引领、创新体系、强化实践”思路，食品与健康学院引育并举、育用并重。经过持续努力，学院师资力量雄厚，目前拥有专任教师134人，其中教授56人，中国工程院院士1人，19人次入选国家级人才计划。由中国工程院院士孙宝国领衔的“全国高校黄大年式教师团队”——食品添加剂教学科研团队是其中的典型代表。该团队专业和年龄结构合理，老中青传帮带机制健全，形成“教授指导、团队帮扶”的青年教师培养模式。

刘新旗教授潜心于营养学产学研一体化攻关，带领团队以“蛋白资源开发与营养食品研究实验室”为阵地，攻克关键技术，助力健康中国建设。他牵头建成的具有自主知识产权的大豆肽生产线为60多家企业新增产值70多亿元，实现小分子大豆肽规模化、稳态化生产。

为了让更多的青年学者脱颖而出，食品与健康学院建立全球食品领域高层次人才白名单，鼓励教师主动走出校园、走向社会、走近行业，选派优秀教师赴国家卫健委、中国轻工业联合会、中国粮油学会等相关单位工作挂职交流。

在科研平台建设方面，食品与健康学院充分依托首都区位优势、行业优势、人才优势，积极探索创新链、产业链、资金链、人才链一体贯通路径，大力探索构建政产学研用的科研范式，从“自由生长”向“定向培育”转变，围绕国家和首都重大需求和攻关任务，加强科研力量的学科布局，提高科研成果转化效能。这些年，食品与健康学院研发了我国重要的食品安全监管领域权威官方平台——国家食品安全抽样检测监测信息系统，领衔建设了老年营养与健康教育部重点实验室、农产品品质规格营养功能评价风味物质全国技术中心、全球食品风味与人类健康科技创新中心、北京市食品营养与人类健康高精尖创新中心、北京市食品添加剂工程技术研究中心等多个省部级平台，架起学科与政府、产业创新互动融合的桥梁，开展高水平的强强联合，优势互补。

坚持首善标准

创造民生“一流成果”

民生就是“指南针”，“菜篮子”“奶瓶子”“肉案子”直接关系着大众的“好日子”。当今消费者对食品的品质、口感、安全、营养有了更高的期待。北京工商大学食品与健康学院强化社会责任，胸怀“国之大者”，关注“民生小事”，把握吃得放心、吃得营养、吃得健康的基本需求，营造敢为人先的创新文化氛围，以系统思维谋划从生产端到消费端全面提升产品品质，助力食品产业新质生产力发展，激活食品企业高质量发展新动能。

翻开北京工商大学食品与健康学院近五年科研成果获奖名单，可以清晰地感受到“大科技”与“小民生”的密切互动。王静教授及其所在团队完成的“营养功能性全麦面制品创制关键技术及产业应用”获得中国食品科学技术学会科技创新奖，李健教授及其所在团队完成的“大豆蛋白基食品制造与品质提升关键技术创新与应用”、宋焕禄教授完成的“减盐增味酵母抽提物生产关键技术及应用”、李洪岩教授及其所在团队完成的“米面加工副产物功能成分增值利用关键技术及产业化”等成果分别获得多项省部级和行业奖项。为我国食品产业的营养、质量和安全性迭代升级提供了科技支撑。

“我们鼓励教授们把论文写进生产线。”在2024年北京工商大学携手相关单位共同举办的“高校+政府+企业”科技成果转化路演活动上，学校食品与健康学院许朵霞教授的“天然微脂体包覆姜黄素高效稳态化新技术”项目、芦晶教授的“清洁标签全籽粒豆类植物基代乳多酶协同改良技术及产品”项目、赵东瑞副教授的“酒类核心品质因子锚定技术开发与应用”项目作了精彩路演，一批新成果对外发布。科技创新带来成果转化、专利获批实现“大突破”。近五年，食品与健康学院教师获得专利数量230多项，真正实现了“实验室创新”与“产业需求”的同频共振。

严把食品生产源头成为近几年北京市食品安全工作的重点。为了让首都市民喝上健康奶、营养奶，杨贞耐教授及其所在的团队与伊利、蒙牛、三元、君乐宝等多家乳制品企业携手，在乳品配料、低聚糖、活性蛋白、存储运输等多方面与企业一起进行技术攻关。孙宝国院士团队在攻克肉味香料等方面多个技术难题、改变了此前必须购买昂贵的进口肉味香料的状况后，又持续探索科学乳品风味。2025年2月25日，孙宝国院士团队发布的十年磨一剑的研究成果，通过解析8类乳源特征风味组分，构建了行业首个数字化感官评价模型，让鲜、甜、醇厚感不再依赖主观描述，而是精准对应核心风味分子，转换为可量化、可复制的生产密码。这项技术已经成为行业龙头企业质量控制的标尺。

为了让北京市民吃上美味营养的年夜饭，食品与健康学院教授罗云波每年春节前都会参与由相关单位及企业共同举行的专题座谈会，根据以往情况，对当年春节期间可能出现的风险点进行分析研判并提供对策建议。“正所谓‘民以食为天，食以安为先’，无论何时食品安全问题都是民生领域的头等大事，因此，我和团队平时经常与相关部门走进食品生产一线，根据北京市食品安全标准对相关企业的生产提出改进优化建议，用自己的科研成果、专业知识守护首都食品安全。”罗云波介绍。

“要想更好地为行业发展服务、为产业赋能，我们在科学研究中就要注重基础研究和应用研究两个方面，同时推进科学的理论发展和实际问题的解决。”北京工商大学食品与健康学院教授、北京市食品添加剂工程技术研究中心主任王成涛说。传统发酵腐乳的低盐化已成为发酵豆制品行业的发展趋势。他所在的团队就与北京王致和食品有限公司合作，开发了符合大众健康要求的低盐腐乳。

对标发展要求

书写食品行业“一流业绩”

北京工商大学食品与健康学院认为，从“粮食观”到“大食物观”，折射出的是大众对食物“量”和“质”两个方面的追求变化，“双一流”学科的目标任务则对食品学科提出了更高要求。为了更好地守护“舌尖安全”，托起“舌尖幸福”，未来，北京工商大学食品与健康学院将以“大食物观”构建学院发展大格局，继续借助学校既有学科、科研优势，搭建“食品+N”的交叉学科团队，结合风味组学、营养组学和代谢组学的科技进展，为全球消费者提供量身定制的北京食品解决方案。

食品与健康学院以技术为媒介，积极参与到国际交流之中，让“中国味道”走向世界，加强食品领域“中国方案”话语权。2023年，“中国-波兰功能性乳制品研究开发中心”在北京工商大学揭牌，进一步助推国际科研合作，为国际乳制品产业的发展创造了有利条件。

从“吃饱”的基本诉求，到满足“吃得健康”的品质追求，再到探索“吃得幸福”的无限可能，北京工商大学食品与健康学院与国家战略同向同行。在创建“双一流”的新征程上，这所拥有近70年食品研究积淀的高校正秉持初心、砥砺前行,以更加开放的姿态，从人才培养、学科建设、科研创新和社会服务等方面持续发力，为首都构筑食品安全防线、提升市民健康水平，提供更高水平、更高质量的专业支撑与智慧方案，书写更加辉煌的新篇章。

（稿件来源：北京日报 文/顾昕昕）

(责编：李依环、孙竞)