本报广州3月3日电（记者胡健、李纵）记者从广东省委人才办获悉，今年是广东实施“百万英才汇南粤”行动计划的开局之年，广东省委、省政府已建立专门工作机制，制定专门工作方案，以“粤聚英才、粤见未来”为主题，拿出具有竞争力的薪酬和岗位，吸纳100万高校毕业生来粤就业创业。

广东省委人才办介绍，今年重点有三方面安排：一是以省委、省政府名义开展“2+N”重点招聘活动。采取线上线下相结合的方式，分别于春、秋两季，在广州、深圳各举办1场大型综合招聘会，组织驻粤央企、省市国企和上万家重点企业，提供数万个有竞争力的优质岗位开展招聘。举办多城联动招聘活动，以广东专场形式在北京、上海等多个城市开展招聘活动，主动上门邀约优秀高校毕业生；二是组织系列专题招聘活动。着眼新兴产业和未来产业发展需要，举办新兴产业和未来产业专题招聘活动。着眼新一代电子信息、先进材料、智能家电、轻工纺织、新能源汽车等重点产业人才需求，举办制造业专题招聘活动。围绕服务教育强省建设，举办教育专题招聘活动。立足广东医疗卫生系统对急需紧缺人才的需求，举办医疗卫生专题招聘活动。围绕服务省委“百县千镇万村高质量发展工程”，举办专题招聘活动；三是加大常态化招引人才力度，有计划、有步骤地将各种招聘活动持续贯穿全年。

为营造青年人才创新创业的良好生态，广东出台实施了一系列人才政策。如出台专项支持政策，对取得首创性、原创性、突破性业绩予以重点评价，针对青年人才重点关注的新兴产业和未来产业新增设立人工智能、大数据、集成电路、技术经纪等职称评审专业，为创办初创企业的高校毕业生做好人才创业融资服务，为青年人才安居乐业提供保障等。

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