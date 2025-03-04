打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

香港发力人工智能“新赛道”

本报记者 王 平
2025年03月04日08:47 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　香港科技园一隅。
　　新华社记者 陈 铎摄

　　香港首个人工智能大模型正式发布，人工智能安全、可信、负责任论坛在港举办，2025/2026财政年度特区政府财政预算案宣布预留10亿港元成立香港人工智能研发院……近日的连串消息显示，香港正在发力抢进人工智能“新赛道”。

　　接轨内地 协同创新

　　“香港在这波人工智能浪潮中没有缺席。”香港生成式人工智能研发中心近日正式发布HKGAI V1大模型，香港特区政府创新科技及工业局局长孙东现场致辞时这样表示。

　　内地AI大模型DeepSeek的火爆，引发各界对人工智能的关注。此次香港发布的HKGAI V1大模型，正是基于DeepSeek全参数微调并持续训练产生的大模型。香港生成式人工智能研发中心负责人介绍，这一创新成果标志着HKGAI成功完成了DeepSeek的首次香港本地化，为香港人工智能生态发展注入了新的活力，充分展现了香港与内地在人工智能领域的强大协同创新能力。

　　香港科技大学首席副校长、香港生成式人工智能研发中心主任郭毅可表示，HKGAI V1大模型的推出，将进一步加强落地场景的应用能力。相信这个大模型可以为香港的数字化转型、构造海外华人大模型生态及全球人工智能发展贡献力量。

　　截至目前，在香港特区政府数字政策办公室的协调下，特区政府已有约70个部门参与试用HKGAI提供的大模型辅助办公应用系统。

　　早做准备 夯实基础

　　聚焦人工智能发展，香港打出“组合拳”。HKGAI V1大模型前脚发布，人工智能安全、可信、负责任论坛紧接着在香港数码港举办。人工智能领域专家学者、香港公共行政、金融、医疗等行业人士，就“跨行业AI转型”“平衡AI创新应用与风险”等分享见解和经验。

　　中国工程院院士陈清泉致辞时表示，人工智能作为一种革命性力量，从科技、医疗、教育到金融，正在重塑各行各业，而香港作为连接全球的创新枢纽，是推动AI治理与合作的理想平台。

　　近年来，香港特区政府日益认识到人工智能的重要性。孙东2023年出席活动时表示，“从现在的趋势来看，特别是人工智能，特区必须迎头赶上，这是一个香港不得不参加的长跑，也是一个不能输的游戏”。此后，香港特区政府采取了一系列措施，包括建设人工智能超算中心，推出30亿港元人工智能资助计划等。

　　数据显示，香港科学园和数码港目前汇聚了超过800家人工智能企业。此外，特区政府引进重点企业办公室2022年底成立以来累计引进的66家重点企业中，有24家属于数据科学与人工智能类别，占比超过三成。

　　持续投入 布局长远

　　特区政府正推出一系列计划，为香港在未来的人工智能竞赛中争取一个好位置。特区政府财政司司长陈茂波日前公布2025/2026财政年度特区政府财政预算案，宣布预留10亿港元成立香港人工智能研发院。

　　香港人工智能研发院将聚焦促进人工智能上游研发、中下游成果转化及开拓应用场景。业界认为，这一布局将有助于香港在人工智能领域形成完整的产业链，从基础研究到实际应用，全面提升香港在全球人工智能竞争中的地位。

　　陈茂波表示，香港须因地制宜加速培育新质生产力，而人工智能是加速培育新质生产力的核心。除了成立香港人工智能研发院，香港发展人工智能的规划还包括：今年内逐步提升人工智能超算中心运算速度；香港微电子研发院两条中试线年内会在元朗微电子中心组装，明年投入运作；香港投资管理有限公司将筹办首届“国际人工智能青年科学家论坛”及举办首届“国际机器人大会”等。

　　香港近年来全力发展创科，人工智能是其中重要一环。今年内，香港会推出“制造及生产线‘升’级支援先导计划”；将通过100亿港元“创科产业引导基金”，加强引导市场资金投资策略性新兴和未来产业；还筹备推出1.8亿港元的“创科加速器先导计划”，丰富香港的初创生态圈。

　　“我们会善用‘一国两制’的制度优势及国际化的特点，让香港成为人工智能产业国际交流协作的汇聚地，通过前沿研究和落地应用，全力发展人工智能为关键产业，并赋能传统产业升级转型。”陈茂波说。

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部