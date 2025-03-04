本报记者 王 平

香港科技园一隅。

新华社记者 陈 铎摄

香港首个人工智能大模型正式发布，人工智能安全、可信、负责任论坛在港举办，2025/2026财政年度特区政府财政预算案宣布预留10亿港元成立香港人工智能研发院……近日的连串消息显示，香港正在发力抢进人工智能“新赛道”。

接轨内地 协同创新

“香港在这波人工智能浪潮中没有缺席。”香港生成式人工智能研发中心近日正式发布HKGAI V1大模型，香港特区政府创新科技及工业局局长孙东现场致辞时这样表示。

内地AI大模型DeepSeek的火爆，引发各界对人工智能的关注。此次香港发布的HKGAI V1大模型，正是基于DeepSeek全参数微调并持续训练产生的大模型。香港生成式人工智能研发中心负责人介绍，这一创新成果标志着HKGAI成功完成了DeepSeek的首次香港本地化，为香港人工智能生态发展注入了新的活力，充分展现了香港与内地在人工智能领域的强大协同创新能力。

香港科技大学首席副校长、香港生成式人工智能研发中心主任郭毅可表示，HKGAI V1大模型的推出，将进一步加强落地场景的应用能力。相信这个大模型可以为香港的数字化转型、构造海外华人大模型生态及全球人工智能发展贡献力量。

截至目前，在香港特区政府数字政策办公室的协调下，特区政府已有约70个部门参与试用HKGAI提供的大模型辅助办公应用系统。

早做准备 夯实基础

聚焦人工智能发展，香港打出“组合拳”。HKGAI V1大模型前脚发布，人工智能安全、可信、负责任论坛紧接着在香港数码港举办。人工智能领域专家学者、香港公共行政、金融、医疗等行业人士，就“跨行业AI转型”“平衡AI创新应用与风险”等分享见解和经验。

中国工程院院士陈清泉致辞时表示，人工智能作为一种革命性力量，从科技、医疗、教育到金融，正在重塑各行各业，而香港作为连接全球的创新枢纽，是推动AI治理与合作的理想平台。

近年来，香港特区政府日益认识到人工智能的重要性。孙东2023年出席活动时表示，“从现在的趋势来看，特别是人工智能，特区必须迎头赶上，这是一个香港不得不参加的长跑，也是一个不能输的游戏”。此后，香港特区政府采取了一系列措施，包括建设人工智能超算中心，推出30亿港元人工智能资助计划等。

数据显示，香港科学园和数码港目前汇聚了超过800家人工智能企业。此外，特区政府引进重点企业办公室2022年底成立以来累计引进的66家重点企业中，有24家属于数据科学与人工智能类别，占比超过三成。

持续投入 布局长远

特区政府正推出一系列计划，为香港在未来的人工智能竞赛中争取一个好位置。特区政府财政司司长陈茂波日前公布2025/2026财政年度特区政府财政预算案，宣布预留10亿港元成立香港人工智能研发院。

香港人工智能研发院将聚焦促进人工智能上游研发、中下游成果转化及开拓应用场景。业界认为，这一布局将有助于香港在人工智能领域形成完整的产业链，从基础研究到实际应用，全面提升香港在全球人工智能竞争中的地位。

陈茂波表示，香港须因地制宜加速培育新质生产力，而人工智能是加速培育新质生产力的核心。除了成立香港人工智能研发院，香港发展人工智能的规划还包括：今年内逐步提升人工智能超算中心运算速度；香港微电子研发院两条中试线年内会在元朗微电子中心组装，明年投入运作；香港投资管理有限公司将筹办首届“国际人工智能青年科学家论坛”及举办首届“国际机器人大会”等。

香港近年来全力发展创科，人工智能是其中重要一环。今年内，香港会推出“制造及生产线‘升’级支援先导计划”；将通过100亿港元“创科产业引导基金”，加强引导市场资金投资策略性新兴和未来产业；还筹备推出1.8亿港元的“创科加速器先导计划”，丰富香港的初创生态圈。

“我们会善用‘一国两制’的制度优势及国际化的特点，让香港成为人工智能产业国际交流协作的汇聚地，通过前沿研究和落地应用，全力发展人工智能为关键产业，并赋能传统产业升级转型。”陈茂波说。

(责编：李昉、郝孟佳)