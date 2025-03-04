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以冰雪文化育人，塑造良好精神风貌

2025年03月04日08:36 | 来源：光明日报
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原标题：以冰雪文化育人，塑造良好精神风貌

近期闭幕的第九届亚冬会，延续了北京冬奥会的文化氛围，将民俗文化与现代艺术相结合，进一步挖掘了冰雪文化内涵。当前，应以亚冬会为契机，通过追寻冰雪运动所承载的文化意义和教育价值，以探索实现新时代中小学冰雪文化育人的新路径。

理念升华，聚焦以体育人新目标

《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》（2020）指出，学校体育是实现立德树人根本任务、提升学生综合素质的基础性工程。新时代的中小学体育教育以发展核心素养（运动能力、健康行为、体育品德）为引领，重视育体与育心相结合，注重课程内容整合和教学方式改革，充分体现健身育人的本质特征。

冰雪运动不仅是一项体育活动，更是一种文化体验。参与冰雪运动，学生能够在寒冷的环境中锻炼身体，增强耐寒能力，培养勇于挑战的精神。同时，亲身体验以冰雪生态环境为基础的冰雪文化生活方式，包括冰雪运动的历史文化、场馆器材文化、竞技文化等。从学校体育的视角看，这些丰富的冰雪民俗、冰雪运动和冰雪艺术文化元素均可成为教书育人的素材，丰富体育运动的内涵，为儿童青少年的全面发展提供新的路径和平台。

校园是传承冰雪文化、以文化人的沃土。中小学可以通过冰雪文化教育，让学生了解中国冰雪运动的起源与发展，增强他们的文化认同感和自豪感，经常组织学生参与各种形式的冰雪项目，让他们在潜移默化中受到教育和熏陶，提升自身的文化素养和道德品质，塑造良好的人格和精神风貌。

资源整合，拓展冰雪课程新内容

丰富冰雪课程内容。为了实现冰雪文化育人的目标，中小学校可以整合各方资源，将冰雪运动课程化，为学生提供更加丰富多样的学习体验。根据不同年龄段学生的特点和需求，开设冰雪校本课程。在小学阶段，可以开设以冰雪游戏、基础滑行为主的课程，让学生感受冰雪运动的乐趣。在中学阶段，可以练习速度滑冰、高山滑雪、回转比赛等，开展冰雪大单元教学。课程内容还须包括冰雪运动的安全风险、注意事项，基本的急救知识与技能以及高山救援等，以确保学生在参与冰雪运动时的安全。与校本课程一体化推进的还包括校内冰场、简易雪道的建设，冰刀、雪板、头盔等运动器材的配备，以及体育教师专业技能的培训提高。在“教会”“勤练”的基础上，学校应定期举办冰雪运动会、冰雪嘉年华等“常赛”活动，丰富学生的运动参与。

创新冰雪课程实施形式。冰雪课程的实施不能局限于简单的冰雪教学，还可以增加校外实践活动，增加跨学科主题学习等。学校应积极拓展校外资源，创新形式，为学生提供更广阔的实践平台；定期组织学生进行实地训练，学生在专业的场地和教练的指导下，更好地掌握冰雪运动的技能；与其他学校开展冰雪运动交流，组织学生参加冰雪运动赛事和活动，拓宽视野。冰雪运动也可以开展跨学科教学活动。在科学课上，学生可以学习冰雪运动中的物理知识，如摩擦力、重力等；在艺术课上，学生可以创作与冰雪运动相关的绘画、雕塑作品。通过跨学科教学，学生不仅能学习到冰雪运动的知识和技能，还能在多学科的融合中提升自己的综合素质。

体教融合，丰富人才培养新举措

制定规划，突破冰雪教学困境。相对于旱地运动和水上运动，冰雪项目受季节性和区域性影响更大，运动技术的专业性更强，运动风险相应提高，一些学生和家长对冰雪运动持审慎态度，这使冰雪进校园面临很大的挑战。

为实现冰雪文化育人的长期目标，中小学需要不断创新和探索，建立冰雪项目教学的长效机制，确保冰雪教学的持续性和稳定性。可以从运动技能迁移的视角打造冰雪项目的课程群，全年开设与冰雪项目相关的课程，既丰富课程内容，也促进冰雪技能的学习。如练习轮滑可快速适应“轮转冰”过程，轮滑球与冰球在规则、战术方面也高度相似，滑板和陆地冲浪板可作为单板滑雪的辅助训练，体操和武术锻炼的灵活性、协调性、平衡能力与花样滑冰、自由式滑雪有共通之处。

科技赋能，打造冰雪教学新样态。信息化教学是未来的发展方向，科技赋能将为冰雪教学注入新活力，推动其向智能化、高效化方向发展。教师可借助现代化信息技术构建新的教学平台，打造“科技+体育”“虚拟+现实”“线上+线下”的教学新样态。

健全体系，加快推进体教融合机制。新时代学校体育工作要求，健全人才培养体系，加强体教融合，鼓励学校与体校、社会体育俱乐部合作，实现协同育人的目的。在体教融合的体系中，学校要与体育部门建立紧密的合作机制，共同制定冰雪运动人才培养计划，设立冰雪运动特色学校，为有潜力的学生提供专业的训练和指导；同时，学校可以与体育俱乐部合作，建立校外训练基地，为学生提供更多的训练机会和资源。通过这种体教融合机制，学校和体育部门可以优势互补，共同开展冰雪教学、训练、竞赛，促进竞赛体系深度融合，推动冰雪运动人才培养。

继续优化人才培养模式。冰雪文化作为一种独特的文化形态，在以体育人中发挥着独特的价值，在新时代，中小学冰雪文化育人面临着新的机遇和挑战，通过理念升华、资源整合、体教融合和持续发展等多方面的努力，学校可以为学生提供更加丰富多样的冰雪文化教育，中小学应继续探索和创新，不断推动冰雪文化育人深入开展。

（作者：陈少青，系首都师范大学体育教学研究部副主任）

(责编：李昉、孙竞)

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