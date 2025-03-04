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“祖冲之三号”创超导体系“量子计算优越性”新纪录

2025年03月04日08:30 | 来源：科技日报
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原标题：“祖冲之三号”创超导体系“量子计算优越性”新纪录

3日，记者从中国科学技术大学获悉，该校潘建伟、朱晓波、彭承志等研究人员与国内相关单位合作，成功构建了105比特（包含105个可读取比特和182个耦合比特）超导量子计算原型机“祖冲之三号”，实现了对“量子随机线路采样”任务的快速求解。相关论文于北京时间3月3日以封面论文的形式发表在国际学术期刊《物理评论快报》上。

与现有最优经典算法相比，“祖冲之三号”处理量子随机线路采样问题的速度比目前最快的超级计算机快15个数量级，超过谷歌2024年10月公开发表的最新成果6个数量级。这一成果是我国继超导量子计算原型机“祖冲之二号”实现超导量子计算体系最强量子计算优越性后，再一次打破超导体系量子计算优越性纪录。

“量子计算优越性”验证了量子计算系统能够超越传统超级计算机的可行性，是量子计算具备应用价值的前提条件，也是当前一个国家量子计算研究实力的直接体现。目前，中美是国际第一方阵，呈现交替领先的态势。

研究团队在66比特“祖冲之二号”的基础上，大幅提升了各项关键性能指标，实现了105个数据比特、182个耦合比特的“祖冲之三号”，量子比特相干时间达到72微秒，并行单比特门保真度达到99.90%，并行两比特门保真度达到99.62%，并行读取保真度达到99.13%，综合性能达到国际领先水平。

“量子优越性是量子计算强大性能的综合体现，是近期应用探索和实现可拓展量子纠错的基础。”朱晓波介绍，在“祖冲之三号”取得最强“量子计算优越性”后，团队正继续开展量子纠错、量子纠缠、量子模拟、量子化学等多方面探索。“‘祖冲之三号’采用二维网格比特排布芯片架构，直接兼容易于实现规模化拓展的表面码量子纠错算法，目前团队正基于‘祖冲之三号’开展码距为7的表面码纠错研究，已取得良好进展，并计划进一步将码距扩展到9和11，为实现大规模量子比特的集成和操纵铺平道路。”朱晓波说。（记者吴长锋）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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