原标题：深耕校园沃土，让冰雪运动的种子茁壮成长

不久前闭幕的哈尔滨亚冬会，为冰雪运动带来了新的热度。整个寒假，带着孩子一起参与冰雪运动的父母越来越多；开学以后，选择冰雪运动作为孩子特长培养的家庭数量也持续攀升。

亚冬会赛场轮番上演的“速度与激情”虽已落幕，但赛场上飞驰腾跃的年轻身影，却为我国体教融合写下了生动注脚。在冰雪运动备受欢迎的今天，如何更好地推动冰雪运动进校园，让体教融合和竞技体育一体化、高质量发展，记者展开了采访。

小学冰球馆成就冰雪运动大梦想

2月14日是哈尔滨亚冬会的闭幕日。当天，在哈尔滨市平房区冰壶馆举行了男女冰壶金牌赛。上午9时不到，冰壶馆便涌进了百余位记者。从走下班车开始，记者们就不断举起手中的相机或摄像机，拍摄着这座设立在小学校园里的亚冬会比赛场馆。

哈尔滨平房区南城第一小学（以下简称“南城一小”），位于远离市中心的平房区普惠大道。走进校门，首先映入眼帘的便是正对面的亚冬会冰壶馆。冰壶馆外观时尚、简约、大气，外墙上“相约哈尔滨 逐梦亚冬会”的宣传标语及亚冬会吉祥物形象，让冰壶馆在阳光的照耀下更具青春活力。一行大字引人瞩目——中国女子冰球队后备人才培养基地。

这一场馆，原本正是这所区属小学的冰球馆。一个小学的场馆，被改造来承办大型国际赛事，并不多见。一番探访下来，记者从这里看到了60多年来这所学校一代代师生对冰上运动的坚守和热爱，也从他们身上看到了当地中小学坚持“带动三亿人参与冰雪运动”、促进体教融合和竞技体育一体发展的过程和经验。

比赛间隙，记者来到冰球馆旁边的教学楼，通过悬挂在楼道里的照片和文字资料了解到学校与冰雪运动的渊源：1956年，哈尔滨市平房区成立了一所为农村孩子提供基础教育的小学——新华小学，也就是今天南城一小的前身。学校成立后，逐渐以卓越的体育教育和冰球训练闻名遐迩，经过几十年的积累，2002年，成立全国唯一一支少儿组业余女子冰球队；2010年，被国家体育总局冰球部认定为中国女子冰球队后备人才培养基地；2023年，被中国冰球协会授予“冰球摇篮”称号。最近20年来，以南城一小为代表，哈尔滨市平房区先后为国家、省、市培养冰球运动员266人，其中有68人入选国家队。

2022年北京冬奥会上中国女子冰球队的“三朵冰花”方新、何欣和王雨晴，2024年世界冰球锦标赛男子冰球联赛冠军国家宁，都是原新华小学校友。本届亚冬会，中国男子冰球队中的3人、女子冰球队中的6人，都是从这所小学的冰球馆走出来的。

南城一小原校长刘万富告诉记者，由于学校地处哈尔滨市郊区，曾经一度在教学水平、师资力量以及生源方面无法与城区学校相提并论。面对困境，学校为了办出特色，也为了农村子弟占大多数的在校生能多一条成才路，选择了在哈尔滨具有较强群众基础的冰球项目作为打造品牌的方向。

刘万富回忆，学校早期开展冰球运动的条件非常艰苦：没有现成的冰场，老师们就冒着严寒动手浇筑室外冰场；缺少冰球装备，就想方设法配齐……艰苦的条件并没有阻挡孩子们对冰球的喜爱，学校为了开展冰球活动也不断创造条件。渐渐地，学校冰球队“打出了名堂”，冰球终于成为学校的一张名片。2016年，政府为学校建设了专门的冰球馆，并于2017年建成使用。

南城一小副校长李岩峰告诉记者，在学校冰球馆投入使用之后，每周一个大课时（相当于两节课）的冰上课，已成为南城一小全体学生的必修课。当然，在南城一小发展壮大起来的，绝不只有冰球队！短道速滑队、花样滑冰队、冰壶队也都在这里建立了起来。同时，校冰球馆成为辐射周边多所学校的冰球训练基地，南城一小和周边多所学校的数百名农村孩子因为冰雪运动而成长成才。

在李岩峰眼里，这座学校冰球馆，已不仅是一座训练、比赛场馆，更是一个孩子们冰球梦想的“孵化器”。

把冰雪运动有机融入基础教育教学

亚冬会短道速滑女子3000米接力决赛2月9日在黑龙江省冰上运动训练中心进行，中国女子短道速滑队的姑娘们不负众望、勇夺桂冠。31岁老将范可新轻吻冰面，泪光闪烁，再现2022年北京冬奥会夺冠后的一幕。

与范可新一起参赛的还有队里新星杨婧茹，她俩都来自黑龙江省七台河市。亚冬会后，这座因煤矿产业而闻名的北方小城，再次以冠军摇篮的身份闪耀于世。

七台河市人口虽不多，却培养了杨扬、王濛、范可新、孙琳琳等14位冬奥冠军与世界冠军。他们共斩获短道速滑冬奥会金牌7枚，冬青奥会金牌2枚，世界级金牌185枚，国家级金牌582枚，16次刷新世界纪录。

“冰雪是大自然赋予黑龙江的浪漫底色，而孩子们在冬天里红红的脸颊、在雪地里打滚的笑声、在冰面上滑行的身影，是其中最灵动的色彩。”黑龙江省教育厅总督学刘兆国用一段充满诗意的言语开始了与记者的交谈。

“‘黑龙江人天生带着冰雪运动基因’，这句网友的调侃，实则是对这片土地与冰雪运动深厚渊源的形象描述。近年来，黑龙江积极响应‘带动三亿人参与冰雪运动’的号召，大力开展‘百万青少年上冰雪’活动，在校园沃土上深耕细作，让冰雪运动的种子茁壮成长。”刘兆国介绍。

记者了解到，七台河现有17所特色校、27支短道速滑队，形成了特色校—基础班—重点班—省队—国家队的“金字塔”式培养输送体系。而支撑这个体系的，是冰上课教学已全面覆盖全市中小学校。25年来，七台河中小学生短道速滑比赛从未间断，参赛队伍超过400支，参赛人数达5000多人次。

“把冰雪运动有机融入基础教育教学，打造校园冰雪运动‘金字招牌’”，这是七台河市开展校园冰雪体育的“要诀”。在这里，绝大多数学校都把体育课和冰雪运动课作为必修课和学生毕业、升学考试科目，学校体育课和冰上课开课率均为100%。

同时，七台河将冰雪项目——速滑纳入中考科目，使更多学生穿上冰刀，走上冰场。数据显示，2024年市区初中毕业生选择参加滑冰考试人数占比95.26%，速滑运动得到广泛普及。

推动体教融合和竞技体育一体化发展

无论是哈尔滨南城一小，还是七台河的校园滑冰，都是教体融合的生动例证。

在黑龙江，冰雪项目多年来始终是冬季体育课的主要内容。目前，全省共有774所冰雪体育特色校，以体育教育助推冰雪运动技能普及；同时，用赛事活动激发冰雪文化活力，连续组织五届全省学生冬季运动会，举办学生冰球联赛，办好高山滑雪、冰壶锦标赛等专项比赛，以及伊春校园“打出溜滑”大赛、哈尔滨中国C9高校冰上龙舟邀请赛、国际大学生雪雕大赛等趣味冰雪活动，引领带动青少年尽享冰情雪趣。

“更重要的是，体教融合机制保障了冰雪运动的发展。”刘兆国说，如今，在黑龙江的中小学校园里，冰雪运动已成为一道亮丽的风景线。越来越多的青少年在冰雪运动中找到了乐趣，增强了体质，健全了人格，锤炼了意志。同时，凭借着对冰雪运动的热爱和不懈努力，将青少年的冰雪运动基因转化为雄厚的竞技体育人才基础。

采访中，记者真实地感受到，冰雪运动进校园，实现真正的体教融合，我们的教育和体育工作者还有很长的路要走。

相关专家建议，目前，特别需要建立起一个常态化的融合机制，让退役运动员走进学校带训，让体育教研员参与课程设计，使体育成果与升学评价有机衔接。只有拆除体教之间的“隐形围墙”，才能托举起身心俱健的未来一代。也只有这样，“冰雪运动进校园”活动才有望从“冬奥驱动”转向“常态发展”，真正实现教体深度融合，为国家培养更多冰雪人才。

（记者 王东）

(责编：李昉、孙竞)