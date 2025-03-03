人民网北京3月3日电 日前，中国政法大学与北京邮电大学举行本科人才培养合作协议签约仪式。根据协议，双方将通过深入合作，共同探索“法工融合、文工交叉”人才培养新模式，共同培养既具有扎实法学理论功底和突出实践能力，又熟悉互联网、大数据、人工智能等数字技术的复合型、创新型、应用型高素质人才。

中国政法大学党委书记姜泽廷表示，希望双方切实落实合作协议，共同推进智慧法学人才培养。一是聚焦提高拔尖创新人才的培养能力，构建跨学科课程体系，整合师资资源，优化人才培养模式；二是不断探索智慧法学领域的学术创新、学科建设、实践应用、平台搭建等，推进智慧法学体系化发展；三是创新社会服务模式，提高人才的国际竞争力，为社会治理、国家安全、涉外法治等领域提供“法治+科技”的双重保障。

北京邮电大学党委书记续梅表示，大力推动人工智能与法学融合，创新人才培养方式是时代所需。希望双方围绕人工智能、计算机、大数据、网络安全等前沿科技在法治领域的研究与实践，进一步加强优势资源互补，深化教研互联互通，完善双向交流机制，不断提升“懂法律、通技术”复合型人才自主培养能力水平，合力打造“智慧法学”学科交叉人才培养改革标杆，共同开辟行业特色型大学拔尖创新人才培养新路径。（孙竞、实习生汤烁）

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