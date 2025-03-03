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纪念左联成立95周年——

同济大学原创话剧《铸诗成剑》上演

2025年03月03日15:38 | 来源：人民网-教育频道
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同济大学原创话剧《铸诗成剑》上演。校方供图

同济大学原创话剧《铸诗成剑》上演。校方供图

人民网北京3月3日电 为纪念中国左翼作家联盟成立95周年，同济大学师生原创话剧《铸诗成剑》日前在上海市虹口区上演。该剧以左联五烈士之一、同济大学校友殷夫的革命奋斗历程为主线，生动再现其以笔为戈、为信仰献身的壮丽人生，吸引了700余位市民现场观演。

《铸诗成剑》以七幕剧情，展现了殷夫从少年觉醒、投身革命到英勇就义的光辉历程。剧中艺术化呈现了他“以诗为剑”的革命精神。主创团队通过精心编排剧本与舞美，力求更完美的展现左联烈士们的形象，让观众沉浸式感受革命年代的信仰力量。

导演董逸介绍，该剧首演于2021年，同济大学与中共四大纪念馆自去年起接洽，开始筹备这场走出校园的首演。排练前，所有参演师生都前往了左联会址纪念馆、龙华烈士陵园等红色遗址参观，沉浸式感受这段历史。

据悉，话剧《铸诗成剑》是同济大学重点打造的大型原创项目，是“同济校史三部曲”之英烈剧，至今已经演出十一场，线上线下累计15万人次观演。近年来，同济大学与上海市虹口区共建“大思政课”试验区，依托红色地标开展思政教育，未来还将持续挖掘红色资源育人价值，不断提升文化育人成效，赓续红色血脉。（郝孟佳、实习生刘亚丁）

(责编：李依环、熊旭)

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