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2025人文经济苏州论坛举行

2025年03月03日11:27 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月3日电 近日，2025人文经济苏州论坛暨人文经济创新实践与自主知识成果发布会在江苏省苏州市举行。据悉，本次论坛以“人文经济学与构建人类文明新形态”为题，深入探讨人文与经济相融共生的发展之道。

2025人文经济苏州论坛。学校供图

2025人文经济苏州论坛。学校供图

中国人民大学党委书记张东刚在致辞中指出，人文经济学是马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合的智慧结晶。中国人民大学与苏州市贯彻新发展理念，携手共进，在搭建研究平台、拓展研究领域、产出研究成果上下功夫，着力推动人文经济学理论研究和实践探索。

张东刚希望，今后能与各方持续深化合作，以党的创新理论为引领，深入阐释人文经济学的科学内涵；以推进中国式现代化为导向，系统总结人文经济学的实践路径；以创造人类文明新形态为使命，不断拓展人文经济学的世界意义，共同写好“人文经济学”这篇大文章，让文化之根更深、经济之势更强、创新之力更盛。

论坛上，苏州人文经济学研究与实践基地发布，中国人民大学人文经济苏州研究中心共建签约仪式举行，还公布了人文经济学“揭榜挂帅”课题。《苏州人文经济学典型案例库》等理论成果对外发布。（郝孟佳、实习生汤烁）

(责编：李依环、熊旭)

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