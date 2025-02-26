火星的整个圆盘，极地冰盖略微偏离中心，位于左上方和右下方。云层环绕着火星弯曲的地平线。图片来源：美国布朗大学/瑞士伯尔尼大学

在天空中，火星很容易就被识别出来，因为它有着所有裸眼可见行星中最独特的颜色——红色。

很久以前，人们就对火星这一抹独特的红色着迷不已。为了配合这颗星球猩红的颜色，罗马人以嗜血的战神“玛尔斯”为它命名。而埃及人则给它起了个名字叫“哈·底契”，意思是“红色亮星”。但你知道火星为什么是红色的吗？

科学家发现，火星是被土壤中的氧化铁“染红”的。也就是说，火星岩石中的铁在某个时候与液态水，或空气中的水和氧气发生了反应，于是，氧化铁就这么出现了。数十亿年来，氧化铁分解成细小的尘埃，被风吹到火星的每个角落，让火星成了一个大大的“锈球”。

不过，氧化铁有多种形态，火星“锈迹”的确切化学成分究竟是什么呢？我们知道，现在的火星表面是没有液态水的。以前都以为火星的铁锈色矿物是由干燥的铁氧化物（如赤铁矿）形成的。但最近，美国布朗大学和瑞士伯尔尼大学的科学家有了新发现。

他们在实验室中用一台先进的研磨机，制作出了“迷你版”的火星土壤。这些土壤颗粒细小得惊人，其直径只有人类头发丝的1/100。他们用和火星轨道航天器相同的技术，对这些“火星土壤复制品”进行了分析，发现火星的红色其实和一种叫水铁矿的矿物更匹配。

“火星仍然是红色星球。只是我们对火星为何呈红色的理解发生了变化。”美国布朗大学博士后研究员阿多马斯·瓦兰蒂纳斯说道。

与通常在较温暖、干燥条件下形成的赤铁矿不同，水铁矿是在冷水环境中形成的。因此，水铁矿一定是在火星还很湿润的远古时期就产生了。这意味着，火星“生锈”的时间比之前认为的要早。

重要的是，这一发现为火星曾经更湿润、可能更宜居提供了线索。

尽管这些新发现令人兴奋，但只有当火星土壤样本带回地球后，这些发现才能得到证实。未来的火星任务将继续探索这颗红色星球的秘密，也许有一天，人们会在火星上找到更多关于它过去的线索，甚至发现生命的痕迹。（记者 张佳欣）

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